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Uruguay sụp đổ ở World Cup 2026: Khi ngôi sao không thể cứu một tập thể rệu rã
Video World Cup 2026

Uruguay sụp đổ ở World Cup 2026: Khi ngôi sao không thể cứu một tập thể rệu rã

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Uruguay bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng khi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như Federico Valverde, Darwin Nunez hay Manuel Ugarte. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ chỉ giành 2 điểm sau các trận hòa đội tuyển Ả Rập Xê Út, đội tuyển Cabo Verde và thất bại 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng.

Theo The Guardian, Uruguay "không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài chính mình". Tờ báo Anh mô tả đội bóng là một tập thể "chia rẽ và rối ren", đồng thời cho biết mối quan hệ giữa HLV Marcelo Bielsa và các cầu thủ tồn tại nhiều khoảng cách. HLV Bielsa thậm chí được cho là "hiếm khi nói một lời chào buổi sáng" với học trò.

Sự thiếu gắn kết ấy phần nào phản ánh trên sân khi Uruguay thi đấu rời rạc, thiếu ý tưởng và không còn lối chơi pressing giàu năng lượng từng giúp họ gây ấn tượng ở vòng loại.

Trước đội tuyển Tây Ban Nha, Uruguay chỉ có 2 cú sút trúng đích, đều xuất hiện sau phút 80. Bàn thua duy nhất đến từ sai lầm của thủ môn Fernando Muslera khi để cú sút của Alex Baena lọt qua tay. Trong khi đó, những trụ cột như Darwin Nunez, Valverde hay Canobbio đều không thể tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng.

Uruguay sụp đổ ở World Cup 2026: Khi ngôi sao không thể cứu một tập thể rệu rã

Đây đã là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp Uruguay dừng bước ngay từ vòng bảng. Việc không thể đánh bại đội tuyển Cabo Verde hay đội tuyển Ả Rập Xê Út cho thấy vấn đề của Uruguay không chỉ nằm ở chất lượng cầu thủ, mà còn ở cách vận hành của cả tập thể.

Trong khi nhiều đội tuyển như Ma Rốc, Nhật Bản hay Cabo Verde tiến bộ nhờ lối chơi rõ ràng và tinh thần tập thể,

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