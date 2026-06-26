Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Châu Phi đang trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 2026?
Video World Cup 2026

Châu Phi đang trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 2026?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Nhiều đội bóng châu Phi đang tạo dấu ấn mạnh tại World Cup 2026. Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Morocco hay Cabo Verde không chỉ gây bất ngờ, mà còn cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh và cách chơi.

Vòng bảng World Cup 2026 dần khép lại, một xu hướng đáng chú ý đang xuất hiện: nhiều đội tuyển châu Phi cùng lúc tạo dấu ấn.

Nếu trước đây mỗi kỳ World Cup chỉ có 1 đại diện gây bất ngờ, thì năm nay Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Morocco và Cabo Verde đều khiến các đối thủ lớn phải dè chừng.

Không còn chỉ biết chạy và tranh chấp

Nam Phi đánh bại đội tuyển Hàn Quốc 1-0 để giành vé vào vòng knock-out bằng lối chơi kỷ luật và biết tận dụng sai lầm của đối thủ.

Bờ Biển Ngà cũng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup sau chiến thắng trước Curacao. Trong khi đó, Morocco tiếp tục khẳng định đẳng cấp sau kỳ tích tại World Cup 2022 khi giành vé đi tiếp ở bảng C.

Ngay cả Cabo Verde, đội lần đầu dự World Cup, cũng gây ấn tượng khi cầm hòa cả đội tuyển Tây Ban Nha lẫn đội tuyển Uruguay.

Điểm khác biệt của World Cup 2026 là thành công của bóng đá châu Phi không còn đến từ một "ngựa ô" đơn lẻ.

Châu Phi đang trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 2026? - Ảnh 1.

Nam Phi thắng tối thiểu Hàn Quốc để giành vị trí nhì bảng A và lọt vào vòng knock-out

Các đội tuyển châu Phi giờ không chỉ mạnh về tốc độ hay thể lực. Họ chơi tổ chức hơn, biết chịu áp lực và xử lý trận đấu thực dụng hơn. Đó cũng là yếu tố giúp nhiều đại diện của lục địa đen cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu.

World Cup 2026 có thể chưa chứng kiến một nhà vô địch đến từ châu Phi. Nhưng giải đấu này đang cho thấy bóng đá châu Phi đã bước sang một giai đoạn mới, nơi họ không còn chỉ biết tạo bất ngờ mà đã đủ sức trở thành đối thủ đáng gờm của bất kỳ đội tuyển nào.

Tin liên quan

Truyền thông Hàn Quốc nói đội nhà gặp 'báo động đỏ', nguy cơ cao bị loại khỏi World Cup

Truyền thông Hàn Quốc nói đội nhà gặp 'báo động đỏ', nguy cơ cao bị loại khỏi World Cup

Thất bại trước đội tuyển Nam Phi đẩy đội tuyển Hàn Quốc vào tình thế vô cùng khó khăn. Truyền thông xứ kim chi đồng loạt dùng những cụm từ như ‘báo động đỏ’, ‘đứng bên bờ vực’ khi cơ hội vào vòng knock-out ngày càng mong manh.

Vì sao các đội châu Á vẫn chật vật ở World Cup 2026?

Vé vớt khiến lượt trận cuối World Cup 2026 khó đoán hơn

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá châu phi các đội tuyển châu Phi World Cup 2026 hiện tượng World Cup

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận