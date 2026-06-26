Châu Phi đang trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 2026?

Vòng bảng World Cup 2026 dần khép lại, một xu hướng đáng chú ý đang xuất hiện: nhiều đội tuyển châu Phi cùng lúc tạo dấu ấn.

Nếu trước đây mỗi kỳ World Cup chỉ có 1 đại diện gây bất ngờ, thì năm nay Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Morocco và Cabo Verde đều khiến các đối thủ lớn phải dè chừng.

Không còn chỉ biết chạy và tranh chấp

Nam Phi đánh bại đội tuyển Hàn Quốc 1-0 để giành vé vào vòng knock-out bằng lối chơi kỷ luật và biết tận dụng sai lầm của đối thủ.

Bờ Biển Ngà cũng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup sau chiến thắng trước Curacao. Trong khi đó, Morocco tiếp tục khẳng định đẳng cấp sau kỳ tích tại World Cup 2022 khi giành vé đi tiếp ở bảng C.

Ngay cả Cabo Verde, đội lần đầu dự World Cup, cũng gây ấn tượng khi cầm hòa cả đội tuyển Tây Ban Nha lẫn đội tuyển Uruguay.

Điểm khác biệt của World Cup 2026 là thành công của bóng đá châu Phi không còn đến từ một "ngựa ô" đơn lẻ.

Nam Phi thắng tối thiểu Hàn Quốc để giành vị trí nhì bảng A và lọt vào vòng knock-out

Các đội tuyển châu Phi giờ không chỉ mạnh về tốc độ hay thể lực. Họ chơi tổ chức hơn, biết chịu áp lực và xử lý trận đấu thực dụng hơn. Đó cũng là yếu tố giúp nhiều đại diện của lục địa đen cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu.

World Cup 2026 có thể chưa chứng kiến một nhà vô địch đến từ châu Phi. Nhưng giải đấu này đang cho thấy bóng đá châu Phi đã bước sang một giai đoạn mới, nơi họ không còn chỉ biết tạo bất ngờ mà đã đủ sức trở thành đối thủ đáng gờm của bất kỳ đội tuyển nào.