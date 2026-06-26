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Thể thao World Cup 2026

Không còn chỉ biết chạy, các đội tuyển châu Phi trở nên vô cùng đáng sợ ở World Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Không còn chỉ chơi hay trong một vài trận đấu hay phụ thuộc nhiều vào thể lực, nhiều đội tuyển châu Phi đang duy trì phong độ ổn định để cạnh tranh sòng phẳng với các nền bóng đá hàng đầu tại World Cup 2026.

World Cup 2026 đang có nhiều câu chuyện đáng chú ý, từ cú sẩy chân của các đội bóng lớn đến cuộc đua vé vớt phức tạp sau khi giải đấu mở rộng lên 48 đội tuyển. Nhưng nếu nhìn vào những dấu ấn nổi bật nhất sau gần hết vòng bảng, bóng đá châu Phi đang là một trong những điểm nhấn lớn nhất.

Nếu trước đây, mỗi kỳ World Cup chỉ có 1 đại diện châu Phi gây tiếng vang, thì năm nay câu chuyện đã khác. Từ Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc đến Cabo Verde đều có những màn trình diễn khiến các đối thủ lớn phải dè chừng.

Đó có lẽ mới là thay đổi lớn nhất của bóng đá châu Phi.

Châu Phi đang trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 2026?

Không còn chiến thắng nhờ cảm hứng

Nam Phi là một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng. Đội bóng này đánh bại đội tuyển Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận cuối bảng A để giành vé vào vòng knock-out, đồng thời đẩy Son Heung-min cùng các đồng đội vào nguy cơ bị loại. Điều đáng nói là Nam Phi không thắng bằng may mắn. Họ chủ động nhường thế trận, giữ cự ly đội hình hợp lý và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để kết liễu trận đấu.

Không còn chỉ biết chạy, các đội tuyển châu Phi trở nên vô cùng đáng sợ ở World Cup 2026- Ảnh 1.

Nam Phi thắng tối thiểu Hàn Quốc để giành vị trí nhì bảng A và lọt vào vòng knock-out

ẢNH: REUTERS

Bờ Biển Ngà cũng viết nên cột mốc mới khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Chiến thắng 2-0 trước Curacao không chỉ giúp đại diện Tây Phi đi tiếp mà còn cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh. Thay vì chơi bùng nổ rồi đánh mất thế trận như nhiều năm trước, Bờ Biển Ngà biết cách kiểm soát trận đấu và giải quyết đối thủ đúng thời điểm.

Không còn chỉ biết chạy, các đội tuyển châu Phi trở nên vô cùng đáng sợ ở World Cup 2026- Ảnh 2.

Bờ Biển Nga cũng xếp hạng nhì chung cuộc ở bảng E

ẢNH: REUTERS

Ma Rốc tiếp tục chứng minh thành tích vào bán kết World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Đại diện Bắc Phi cầm hòa Brazil rồi đánh bại Haiti để giành vé vào vòng knock-out, duy trì vị thế của một trong những đội tuyển ổn định nhất ngoài châu Âu và Nam Mỹ.

Ngay cả Cabo Verde, đội lần đầu dự World Cup, cũng khiến nhiều người bất ngờ khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay. Một đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng không hề lép vế trước những tên tuổi hàng đầu thế giới. Điểm khác biệt của World Cup 2026 không nằm ở việc châu Phi có thêm một đội bóng gây bất ngờ.

Không còn chỉ biết chạy, các đội tuyển châu Phi trở nên vô cùng đáng sợ ở World Cup 2026- Ảnh 3.

Đội tuyển Cabo Verde đẫ có 2 trận hòa trước 2 đội bóng lớn là Tây Ban Nha và Uruguay

ẢNH: REUTERS

Điều đáng nói là nhiều đại diện cùng lúc chơi tốt. Trước đây, người hâm mộ từng nhắc đến Senegal năm 2002, Ghana năm 2010 hay Ma Rốc năm 2022 như những "ngựa ô" đơn lẻ. Phần còn lại của bóng đá châu Phi vẫn thường dừng bước khá sớm.

Nhưng ở World Cup 2026, bức tranh đã khác. Nam Phi viết nên câu chuyện của riêng mình, Bờ Biển Ngà lần đầu vượt qua vòng bảng, Morocco tiếp tục khẳng định đẳng cấp, còn Cabo Verde chứng minh một đội bóng lần đầu dự World Cup vẫn có thể chơi sòng phẳng với các ông lớn.

Trong khi đó, Senegal và Ghana vẫn còn cơ hội tạo thêm dấu ấn ở những lượt trận cuối. Sự thay đổi ấy cho thấy thành công của bóng đá châu Phi không còn phụ thuộc vào một vài thế hệ vàng hay những khoảnh khắc bùng nổ. Các đội tuyển đang trưởng thành đồng đều hơn, có tổ chức hơn và biết cách cạnh tranh ở những trận đấu lớn.

World Cup không còn là cuộc chơi của hai châu lục

Trong nhiều thập niên, World Cup gần như là sân khấu riêng của châu Âu và Nam Mỹ. Các đội tuyển đến từ những châu lục khác thường chỉ đóng vai "kẻ thách thức".

World Cup 2026 đang dần thay đổi điều đó. Châu Á vẫn chủ yếu đặt kỳ vọng vào Nhật Bản. Trong khi đó, châu Phi lại có nhiều đại diện cùng lúc tạo dấu ấn. Mỗi đội theo một cách khác nhau, nhưng đều cho thấy khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu thế giới đang được thu hẹp.

Không còn chỉ biết chạy, các đội tuyển châu Phi trở nên vô cùng đáng sợ ở World Cup 2026- Ảnh 4.

Ma Rốc tiếp tục chứng minh đẳng cấp

ẢNH: REUTERS

Có thể các đội tuyển châu Phi chưa đủ sức cạnh tranh chức vô địch. Nhưng họ đã khiến World Cup 2026 trở nên khó lường hơn.

Và nếu xu hướng này tiếp tục ở vòng knock-out, sẽ không còn ai xem những chiến thắng của bóng đá châu Phi chỉ là những bất ngờ nhất thời. Đây có thể là thời điểm châu lục này bước sang một giai đoạn phát triển mới trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

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