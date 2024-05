U.23 Indonesia đá hay thế, nếu không thắng nổi U.23 Guinea để giành vé vớt Olympic thì phí

Có gì đáng nói về đối thủ của U.23 Indonesia?

Trong thành phần 24 cầu thủ U.23 Guinea tham dự trận đấu với đội U.23 Mỹ vào ngày 22.3, có đến 19 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 15 cầu thủ đang đá bóng tại châu Âu.



Dù vậy, không khó để nhận ra số cầu thủ thi đấu tại châu Âu của đội U.23 Guinea đều là chơi cho các CLB nhỏ, hoặc những nền bóng đá nhỏ, bao gồm cả 1 CLB thuộc giải Armenia.

Ngay cả các CLB mà những cầu thủ U.23 Guinea đang thi đấu ở châu Âu, cũng chưa chắc mạnh hơn những đội như SC Heerenveen, Utrecht, ADO Den Haag (Hà Lan), hay Deinze (Bỉ), mà Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Rafael Struick và Marselino Ferdinan của Indonesia đang thi đấu.

U.23 Guinea ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế CAF

Chỉ có một số ít cầu thủ U.23 Guinea thi đấu cho một số CLB có chút ít tên tuổi tại châu Âu, như tiền vệ Selu Diallo đang khoác áo CLB Deportivo Alavés (Tây Ban Nha), hậu vệ Madiou Keita đang chơi cho Auxerre (thuộc giải Ligue 2 của Pháp), hay tiền đạo Algassime Bah đang chơi cho đội hình B của CLB Olympiacos (Hy Lạp).

Bất lợi cực lớn của U.23 Guinea

Nhưng vấn đề của các cầu thủ U.23 Guinea nói riêng, của toàn đội U.23 Guinea nói chung không phải là họ đang khoác áo CLB nào, ở đâu, mà vấn đề của đội bóng châu Phi nằm ở chỗ họ rất ít cơ hội được tập trung thi đấu quốc tế.

Suốt từ đầu năm 2024 đến giờ, U.23 Guinea không thi đấu trận quốc tế chính thức nào. Xa hơn nữa, từ tháng 8.2023 đến nay, U.23 Guinea cũng không có trận đấu hay giải đấu chính thức.

Những trận đấu quốc tế gần nhất của U.23 Guinea là các trận giao hữu gặp đội U.23 Mỹ (U.23 Guinea thua 0-3) vào ngày 22.3 và gặp CLB vô danh UE Olot của Tây Ban Nha (U.23 Guinea thắng 4-0) vào ngày 26.3

Việc không được thi đấu quốc tế thường xuyên có thể ảnh hưởng đến tính kết dính và phong độ của U.23 Guinea. Về mặt này, U.23 Indonesia rõ ràng nhỉnh hơn so với đối thủ, nhờ các cầu thủ U.23 Indonesia được thi đấu quốc tế rất nhiều.

Mặt khác, các cầu thủ châu Phi dù hơn cầu thủ Đông Nam Á về tố chất, nhưng về khâu kỷ luật chiến thuật, họ không được đánh giá cao. Vả lại, cấp độ các đội tuyển quốc gia khác xa với cấp độ CLB.

Do cầu thủ ở các đội tuyển quốc gia không được tập luyện chung với nhau hàng ngày như tại các CLB, nên khi tập trung đội tuyển, tính bản sắc và tính đồng bộ của một đội tuyển rất quan trọng. Về mặt vừa nêu, U.23 Indonesia cũng có thể được đánh giá cao hơn đối phương.

Có thể lấy ví dụ đội tuyển Ý hiện tại hầu như không còn ngôi sao nào ở đẳng cấp thế giới, trừ thủ thành Gianluigi Donnarumma, nhưng khi tập trung lại thành một đội tuyển, Ý vẫn là một trong những đội khó bị đánh bại nhất thế giới trong bất kỳ giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bằng lực lượng không có ngôi sao đẳng cấp thế giới, Ý vẫn vô địch Euro 2020 và vẫn đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch Euro 2024.

Ở chiều ngược lại, dàn sao đắt giá, đang chơi cho các CLB giàu có tại châu Âu của đội tuyển Hàn Quốc vẫn thua Jordan với nhiều cầu thủ vô danh tại bán kết Asian Cup 2023 hồi đầu năm nay. Điều đó cho thấy tính bản sắc và tính đồng bộ khi khoác áo các đội tuyển rất quan trọng, không cứ hễ có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, nhiều người đang thi đấu ở nước ngoài là mạnh hơn đối thủ. Đôi khi, việc có quá nhiều người thi đấu ở nước ngoài còn cho tác dụng ngược khi về khoác áo đội tuyển.

U.23 Indonesia (áo đỏ) vẫn có thế mạnh riêng để cạnh trang với U.23 Guinea AFC

Đấy là cơ sở để U.23 Indonesia tự tin trước khi đối đầu với U.23 Guinea ở trận play-off tranh vé vớt dự Olympic Paris 2024.

Khi nói đến bóng đá châu Phi, người ta thường đề cập đến các đội ở Bắc Phi (Algeria, Ma Rốc), Trung Phi (Cameroon, Nigeria), chứ ít người nhắc đến đội bóng Đông Phi như Guinea. Bóng đá Guinea chưa lần nào dự Olympic, chưa lần nào dự World Cup, coi như kém bóng đá Indonesia về mặt kinh nghiệm (Indonesia từng dự Olympic 1956, từng dự World Cup 1938 với cái tên Đông Ấn thuộc Hà Lan).

Đá kín ở sân trung lập

Vì lý do an ninh, FIFA đã yêu cầu trận đấu đá kín. Trận quyết định cho tấm vé đến Olympic 2024 được diễn ra vào 20 giờ ngày 9.5 (theo giờ Việt Nam), tại sân CNF Clairefontaine ở thủ đô Paris (Pháp). Màn so tài này dù diễn ra trên sân không có khán giả, nhưng sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FIFA Plus.