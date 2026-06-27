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Cabo Verde viết tiếp câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026, sẽ chạm trán Argentina ở knock-out
Video World Cup 2026

Cabo Verde viết tiếp câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026, sẽ chạm trán Argentina ở knock-out

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Ít ai nghĩ Cabo Verde có thể vượt qua bảng đấu có đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Ả Rập Xê Út. Nhưng sau 3 lượt trận, đội bóng lần đầu dự World Cup đã làm được điều đó. Trận hòa 0-0 trước đội tuyển Ả Rập Xê Út giúp Cabo Verde giành vị trí nhì bảng H và góp mặt ở vòng 32 đội.

Theo The Guardian, sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ cùng HLV Bubista quây quanh một chiếc điện thoại để theo dõi những phút cuối trận đội tuyển Uruguay gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Khi biết Uruguay thất bại, cả đội vỡ òa vì chính thức giành vé đi tiếp.

Phần thưởng dành cho Cabo Verde là cuộc đối đầu với đội tuyển Argentina của Lionel Messi. Điều khiến Cabo Verde gây ấn tượng không chỉ là tấm vé đi tiếp, mà là cách họ giành được nó.

Đội bóng của HLV Bubista không thắng trận nào nhưng cũng không thua. Họ lần lượt cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Ả Rập Xê Út bằng lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và đầy kiên nhẫn. Thủ môn Vozinha tiếp tục là điểm tựa với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, trong khi toàn đội duy trì cự ly đội hình tốt và luôn biết chờ thời cơ để phản công.

Cabo Verde viết tiếp câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026, sẽ chạm trán Argentina ở knock-out

Argentina vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều ở vòng 32 đội, nhưng Cabo Verde đã cho thấy họ là đối thủ không dễ bị đánh bại.

Đại diện châu Phi sẵn sàng chơi thấp, phòng ngự số đông và tận dụng mọi khoảng trống để phản công. Sau khi cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay, họ đủ khả năng khiến Argentina gặp nhiều khó khăn nếu Messi và các đồng đội thiếu kiên nhẫn hoặc chủ quan.

Quan trọng hơn, Cabo Verde đang chứng minh World Cup 2026 không chỉ mở rộng về số lượng đội tuyển, mà còn mở ra cơ hội cho những nền bóng đá nhỏ tạo nên khác biệt.

Không có nhiều ngôi sao, cũng không sở hữu bề dày thành tích, Cabo Verde đi tiếp bằng tổ chức, kỷ luật và niềm tin tập thể. Dù hành trình có thể dừng lại trước Argentina, đại diện châu Phi đã kịp trở thành một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của World Cup 2026.

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