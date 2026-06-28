Bồ Đào Nha vào nhánh 'tử thần': Ronaldo phải vượt qua bao nhiêu ứng viên vô địch để mơ cúp vàng?

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã chắc suất vào vòng knock-out trước lượt trận cuối bảng K vào sáng 28.6 (theo giờ Việt Nam). Vì vậy, trận gặp Colombia không còn mang ý nghĩa sống còn, nhưng vẫn rất quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Bồ Đào Nha cần chiến thắng để vượt Colombia, qua đó có thể rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 khiến Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng K với 5 điểm, sau Colombia.

Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu rất khó ẢNH: REUTERS

Trận đấu này cũng để lại nhiều dấu hỏi về phong độ của Bồ Đào Nha. Colombia là đội chơi sắc sảo hơn trong nhiều thời điểm và từng đưa bóng vào lưới ở phút bù giờ, nhưng bàn thắng của Davinson Sanchez bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Trong khi đó, Ronaldo có thêm một trận đấu mờ nhạt khi bị hàng thủ đối phương phong tỏa.

Nhánh đấu nặng chờ Bồ Đào Nha

Việc xếp nhì bảng K khiến Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Croatia ở vòng 32 đội. Đây là thử thách không dễ chịu, bởi Croatia là đội bóng giàu kinh nghiệm và thường chơi rất lì lợm ở các trận knock-out. Họ cũng là á quân World Cup 2018.

Nếu vượt qua Croatia, Bồ Đào Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đội tuyển Tây Ban Nha - đội nhì bảng J ở vòng 16 đội. Với đẳng cấp và phong độ hiện tại, Tây Ban Nha được xem là đối thủ rất đáng gờm nếu 2 đội chạm trán.

Bồ Đào Nha tự làm khó mình: Ronaldo đối mặt hành trình khắc nghiệt nhất World Cup

Xa hơn, ở nhánh đấu này, Bồ Đào Nha có thể sẽ chạm trán những đội bóng mạnh như Hà Lan, Đức hoặc Pháp. Điều đó khiến con đường tiến sâu của Bồ Đào Nha trở nên khó khăn hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Cái giá của việc mất ngôi đầu bảng

Điều đáng lo hơn với Bồ Đào Nha không chỉ là nhánh đấu khó, mà còn là những gì họ thể hiện ở vòng bảng. Trước giải, Seleccao châu Âu được đánh giá là một trong những đội có chiều sâu đội hình tốt nhất World Cup 2026 với hàng loạt ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao, Bernardo Silva hay Diogo Costa. Tuy nhiên, sức mạnh ấy vẫn chưa được chuyển hóa thành lối chơi đủ thuyết phục. Ngoài chiến thắng đậm trước Uzbekistan, Bồ Đào Nha đều gặp nhiều khó khăn trước CHDC Congo và Colombia. Họ kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu tốc độ trong khâu triển khai, khả năng tạo đột biến không cao và phụ thuộc khá nhiều vào những khoảnh khắc của các cá nhân.

Colombia đưa được bóng vào lưới đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị ẢNH: REUTERS

Thủ thành Costa đã có ngày làm việc vất vả và anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận ẢNH: REUTERS

Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Bồ Đào Nha có thực sự sẵn sàng cho giai đoạn loại trực tiếp. Khi đối thủ là Croatia, rồi có thể là Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức hoặc Pháp, chỉ sở hữu nhiều ngôi sao là chưa đủ. Những đội bóng này đều có hệ thống vận hành rất ổn định và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và sự gắn kết trong lối chơi, hành trình của Ronaldo cùng các đồng đội hoàn toàn có thể khép lại sớm hơn kỳ vọng.

Điều đáng tiếc với Bồ Đào Nha là họ đã có cơ hội tự chọn vị trí thuận lợi hơn. Trước Colombia, đội bóng của HLV Roberto Martinez không phải đá để giành vé, mà đá để tránh rơi vào nhánh đấu nặng.

Ronaldo mờ nhạt trong lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu sắc bén khiến Bồ Đào Nha không thể hoàn thành mục tiêu. Ngoài chiến thắng đậm trước Uzbekistan, Bồ Đào Nha đã hòa CHDC Congo rồi hòa Colombia. Điều này cho thấy họ vẫn chưa đạt sự ổn định cần thiết trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Với Ronaldo, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng thay vì một con đường dễ thở hơn, anh và các đồng đội sẽ phải bắt đầu vòng knock-out bằng trận đấu khó trước Croatia, rồi có thể là Tây Ban Nha ngay sau đó. World Cup 2026 mới chỉ bước vào vòng 32 đội, nhưng với Bồ Đào Nha, giai đoạn sinh tử đã đến rất sớm.