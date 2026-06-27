Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Nam Phi, đội tuyển Hàn Quốc đã mất quyền tự quyết tại World Cup 2026. Với 3 điểm, hiệu số -1, thầy trò HLV Hong Myung-bo hiện đứng thứ 8 trong nhóm các đội hạng ba - vị trí cuối cùng được vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, Croatia, Algeria và CHDC Congo vẫn còn 1 trận chưa đấu, khiến nguy cơ Hàn Quốc bị bật khỏi tốp 8 là rất lớn.

Theo The Athletic, các đội hạng ba có từ 4 điểm trở lên chắc chắn đi tiếp. Vì chỉ có 3 điểm, Hàn Quốc phải cạnh tranh bằng hiệu số và các chỉ số phụ. Trong khi đó, báo Chosun nhận định đại diện châu Á gần như chỉ còn biết "cầu nguyện" các đối thủ cạnh tranh sảy chân ở lượt cuối.

Đội tuyển Hàn Quốc chỉ còn 'cửa hẹp' ở World Cup: Muốn đi tiếp phải chờ 3 phép màu

Hàn Quốc cần những điều kiện nào?

Để giữ được suất vào vòng knock-out, Hàn Quốc cần đồng thời xảy ra 3 kịch bản:

Bảng J: Trận đội tuyển Áo - đội tuyển Algeria không được hòa. Nếu Áo thắng, Algeria sẽ dừng ở 3 điểm. Nếu Algeria thắng, họ cần thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để đẩy Áo xuống dưới Hàn Quốc trên bảng xếp hạng các đội hạng ba.

Bảng K: Đội tuyển CHDC Congo không thắng Uzbekistan. Nếu giành 3 điểm, CHDC Congo sẽ vượt Hàn Quốc.

Bảng L: Đội tuyển Ghana phải thắng Croatia. Nếu Croatia có thêm điểm, đội bóng châu Âu sẽ tiếp tục đứng trên Hàn Quốc.