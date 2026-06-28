Đội tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau khi không thể góp mặt trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Hy vọng cuối cùng khép lại khi CHDC Congo đánh bại Uzbekistan 3-1, đẩy thầy trò HLV Hong Myung-bo khỏi tốp 8.

Đây là lần thứ hai trong ba kỳ World Cup gần nhất Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng, dù năm nay họ rơi vào bảng đấu được đánh giá khá dễ với Mexico, Nam Phi và CH Séc.

Ngay sau khi Hàn Quốc bị loại, Sports Chosun chạy dòng tít: "Hong Myung-bo tái hiện thảm họa World Cup". Tờ báo cho rằng việc tiếp tục bổ nhiệm HLV từng thất bại ở World Cup 2014 đã dẫn đến một "bi kịch được báo trước".

Đội tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup, HLV Hong Myung-bo hứng chỉ trích dữ dội

Trong khi đó, Yonhap nhận định Hàn Quốc thi đấu "thiếu sức sống" trước Nam Phi. Chỉ cần một trận hòa để đi tiếp nhưng đội tuyển lại chơi thiếu quyết liệt và phải trả giá bằng thất bại 0-1.

Theo Reuters dẫn lại truyền thông Hàn Quốc, cựu đội trưởng Park Ji-sung cho rằng đội tuyển đang lặp lại những sai lầm của World Cup 2014 khi thiếu phương án tấn công rõ ràng và không cải thiện qua từng trận đấu. Quyết định để Son Heung-min ngồi dự bị ở trận gặp Nam Phi cũng khiến HLV Hong Myung-bo hứng chịu làn sóng chỉ trích.

Truyền thông Hàn Quốc cũng đặt đội tuyển lên bàn cân với Nhật Bản. Trong khi Nhật Bản ngày càng ổn định nhờ bản sắc và hệ thống phát triển rõ ràng, Hàn Quốc lại bị đánh giá đang tụt lại vì thiếu định hướng và liên tiếp gây thất vọng ở các giải đấu lớn.