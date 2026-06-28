Sao Hà Lan nhận tin buồn: Mất con chưa chào đời, nén nỗi đau đấu Ma Rốc

Bạn gái của Gakpo, người mẫu Noa van der Bij, đã thông báo trên mạng xã hội rằng con trai chưa chào đời của hai người đã qua đời trong thời kỳ mang thai. Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ bóng đá Hà Lan và thế giới bày tỏ sự cảm thông với tiền đạo đang khoác áo CLB Liverpool.

Trong bài đăng trên Instagram, Noa van der Bij nghẹn ngào viết: "Với trái tim tan vỡ, chúng tôi xin chia sẻ rằng con trai bé bỏng của chúng tôi đã qua đời trong thời kỳ mang thai".

Cô cho biết hai người đã đặt tên cho em bé là Elijah Raphael Gakpo. Đứa trẻ dự kiến chào đời vào tháng 10 tới và sẽ là thành viên mới của gia đình nhỏ vốn đã có cậu con trai Samuel.

"Cảm ơn tình yêu thương và sự ủng hộ của mọi người. Elijah Raphael Gakpo, mãi mãi được yêu thương. Mãi mãi là con trai của chúng ta", Noa viết thêm.

Gakpo (trái) vắng mặt trong buổi tập gần nhất của đội tuyển Hà Lan để về nước ẢNH: REUTERS

Gakpo lên tiếng, vẫn sẽ ra sân cho đội tuyển Hà Lan

Trong một chia sẻ khác, bạn gái của Gakpo kể lại khoảnh khắc đầy xúc động khi cả gia đình đến nhà thờ cầu nguyện sau biến cố. Sau khi thắp nến, họ đưa cậu con trai Samuel ra sân chơi của nhà thờ. Điều đặc biệt là ở đó chỉ có một đứa trẻ khác và cậu bé ấy mang đúng cái tên Elijah.

"Không thể có một dấu hiệu nào đẹp hơn từ Chúa. Ngài nhắc nhở chúng tôi rằng con trai bé nhỏ của chúng tôi không bao giờ ở quá xa", Noa chia sẻ.

Về phần mình, Gakpo cũng đã lên tiếng sau khi thông tin được công bố. Tiền đạo 27 tuổi đăng tải thông điệp ngắn nhưng đầy cảm xúc: "Đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi mong được tôn trọng sự riêng tư và không gian cá nhân. Cảm ơn sự thông cảm của mọi người".

Bi kịch gia đình xảy ra ngay giữa thời điểm Gakpo đang cùng đội tuyển Hà Lan chinh chiến tại World Cup 2026. Theo truyền thông Hà Lan, cách đây vài ngày, tiền đạo này không cùng các đồng đội di chuyển bằng xe buýt của đội đến sân tập. Anh xuất hiện muộn hơn bằng ô tô riêng.

Khi đó, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) xác nhận Gakpo có lý do cá nhân chính đáng và không hề vi phạm kỷ luật hay đến trễ như những đồn đoán xuất hiện trên mạng xã hội. Sau khi tin buồn của gia đình được công bố, nhiều người mới hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự vắng mặt bất thường của ngôi sao này.

Điều đáng chú ý là Gakpo đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình của "Cơn lốc màu da cam" tại World Cup 2026. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool đã đá chính cả 3 trận vòng bảng, ghi được 2 bàn thắng và thực hiện 1 pha kiến tạo.

Gakpo sẽ nén đau, ra sân ở trận gặp Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Phong độ ấn tượng của Gakpo góp phần giúp đội tuyển Hà Lan đứng đầu bảng đấu và giành vé vào vòng knock-out. Chính vì vậy, sự hiện diện của anh trong trận gặp Ma Rốc được xem là yếu tố rất quan trọng với đoàn quân của HLV Ronald Koeman.

Theo các nguồn tin từ Hà Lan, dù đang trải qua nỗi đau mất con chưa chào đời, Gakpo nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với Ma Rốc ở vòng 32 đội. Tiền đạo sinh năm 1999 đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình, ban huấn luyện cũng như các đồng đội trong đội tuyển quốc gia.