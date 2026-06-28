Đội tuyển Uruguay bị ‘án phạt lạ’ sau khi bị loại sốc, cầu thủ phải tự túc trở về nước

Theo tiết lộ từ nhà báo Martin Charquero của Uruguay, AUF đã hủy chuyến bay charter được đặt từ trước dành cho toàn bộ đội tuyển Uruguay sau khi "La Celeste" chính thức bị loại ngay từ vòng bảng. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ sẽ không còn trở về Montevideo cùng nhau như thông lệ, mà mỗi người phải tự sắp xếp lịch trình bằng các chuyến bay thương mại riêng biệt.

Một số cầu thủ sẽ bay thẳng trở lại CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải mới, trong khi những người khác trở về Uruguay nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng đội bóng của mình. Quyết định này được xem là hậu quả cho sự thất vọng cực lớn của AUF sau chiến dịch World Cup được đánh giá là một trong những thất bại nặng nề nhất của bóng đá Uruguay nhiều năm qua.

Đội tuyển Uruguay có màn thể hiện thất vọng ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Màn thể hiện không thể thất vọng hơn của Uruguay

Uruguay bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những đại diện mạnh của bóng đá Nam Mỹ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Marcelo Bielsa lại gây thất vọng khi không thắng nổi trận nào. Họ lần lượt hòa Ả Rập Xê Út 1-1, hòa Cape Verde 2-2 trước khi thua Tây Ban Nha 0-1 ở lượt cuối.

Chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận, Uruguay không thể giành vé đi tiếp và trở thành đại diện Nam Mỹ duy nhất bị loại từ vòng bảng. Kết quả này tạo nên cú sốc lớn bởi trước giải đấu, nhiều chuyên gia đánh giá đội bóng áo xanh da trời đủ sức tiến sâu.

Thất bại trước Tây Ban Nha không chỉ khép lại hành trình World Cup đáng quên mà còn làm bùng nổ những bất ổn vốn âm ỉ trong nội bộ đội tuyển Uruguay. Truyền thông quốc tế cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng giữa các cầu thủ và ban huấn luyện sau hai trận hòa thất vọng ở đầu giải.

Trong bối cảnh đó, HLV Marcelo Bielsa cũng không né tránh trách nhiệm. Nhà cầm quân 70 tuổi thừa nhận toàn bộ chỉ trích nên hướng về ông.

"Người hâm mộ và báo chí Uruguay hoàn toàn có quyền đổ lỗi cho tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm và phải chấp nhận điều đó", HLV Bielsa phát biểu sau trận thua Tây Ban Nha.

Vị chiến lược gia người Argentina còn có những chia sẻ đầy cay đắng khi đánh giá về quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Uruguay.

"Những gì tôi để lại cho bóng đá Uruguay là chẳng đáng kể gì cả. Vị trí thứ tư ở vòng loại World Cup không có giá trị, vị trí thứ ba ở Copa America cũng không có giá trị, còn màn trình diễn tại World Cup lần này thì ai cũng đã thấy", ông nói.

HLV Bielsa sẽ chia tay bóng đá Uruguay sau World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Hợp đồng của HLV Bielsa với đội tuyển Uruguay hiện đã kết thúc sau World Cup 2026. Trong những ngày tới, AUF nhiều khả năng sẽ tiến hành đánh giá toàn diện chiến dịch thất bại này, đồng thời đưa ra quyết định về tương lai của dự án bóng đá dưới thời nhà cầm quân từng dẫn dắt Argentina, Chile và Leeds United.

Truyền thông Uruguay đánh giá, với một quốc gia từng hai lần vô địch World Cup vào các năm 1930 và 1950, việc bị loại ngay từ vòng bảng rõ ràng là cú sốc rất khó chấp nhận với CĐV cũng như nền bóng đá nước này.