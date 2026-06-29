'Brazil châu Á' quyết hạ Brazil xịn

C À PHÊ B RAZIL KIỂU Ý

Brazil, nền bóng đá kiêu hãnh với kỷ lục 5 lần vô địch thế giới, muốn chinh phục World Cup 2026 với cột mốc lịch sử: lần đầu được dẫn dắt bởi HLV người nước ngoài là Carlo Ancelotti. Đẳng cấp với 5 lần vô địch Champions League và đăng quang ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu của chiến lược gia người Ý được kỳ vọng sẽ giúp Selecao đem về cúp vàng thế giới thứ 6, sau 24 năm chờ đợi kể từ World Cup 2002. Điểm thú vị là CĐV Brazil rất ủng hộ HLV Ancelotti, bởi Selecao hiện tại đã quá nhạt nhòa so với các thế hệ hoàng kim của những Pele, Garrincha, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka...

Đội tuyển Nhật Bản (phải) từng thắng Brazil năm 2025 Ảnh: Reuters

Sự kết hợp bóng đá được ví như món cà phê Brazil pha kiểu Ý đang cho thấy hướng đi hợp lý, khi Selecao đang có phong độ ngày càng ấn tượng: thắng 5/6 trận gần nhất. Họ khởi đầu VCK World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 với Ma Rốc, tiếp đó là 2 chiến thắng cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland để xếp nhất bảng C. Bộ đôi Vinicius Junior và Matheus Cunha cùng nhau ghi bàn giúp Brazil duy trì truyền thống vượt qua vòng bảng World Cup từ năm 1982. Ở khâu phòng ngự, Brazil cũng có bộ đôi trung vệ Marquinhos - Gabriel chơi rất chắc chắn, giúp CĐV xứ sở samba có thể yên tâm.

Giới hâm mộ bóng đá Brazil đang mơ về trận bán kết World Cup 2026 trong mơ: "derby" Nam Mỹ kinh điển với kình địch Argentina của Messi. Nhưng trước đó, Selecao phải vượt qua một đối thủ cực kỳ bản lĩnh và rắn rỏi là Nhật Bản. Selecao đã có 2 trận giữ sạch lưới liên tiếp sau 6 trận liền đều để thủng lưới - trong đó có trận thua trước Nhật Bản vào tháng 10.2025. Brazil từ chỗ dẫn 2-0 trong hiệp 1 đã để những "Samurai xanh" quật khởi trong hiệp 2 và thắng ngược 3-2 sau 3 pha lập công của Minamino, Nakamura và Ueda. Một chiến thắng lịch sử, vì lần đầu tiên sau 14 lần đối đầu, Nhật Bản đánh bại được nền bóng đá mà mình từng chịu ảnh hưởng rất lớn.

B ẢN SẮC S AMURAI XANH

Sau nhiều năm thất bại với các HLV nước ngoài, bóng đá Nhật Bản đang có những bước tiến vững chắc khi tìm về với HLV nội địa như một phần trong chiến lược nâng tầm bóng đá quốc gia. HLV Hajime Moriyasu đã giúp Nhật Bản thực dụng và bản lĩnh hơn rất nhiều: đánh bại Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Anh ngay tại thánh địa Wembley…

Ở vòng bảng World Cup 2026, Nhật Bản đã hòa Hà Lan 2-2, sau đó thắng đậm Tunisia 4-0 và hòa Thụy Điển 1-1 để khẳng định vị thế của một đội bóng hàng đầu châu Á. Bàn thua trước Thụy Điển chỉ mới là lần thứ 3 "Samurai xanh" phải vào lưới nhặt bóng trong 9 trận gần nhất. Rõ ràng, Nhật Bản đã sẵn sàng phá bỏ lời nguyền World Cup: chưa từng thắng một trận đấu loại trực tiếp nào ở VCK World Cup. Họ luôn dừng chân ở vòng 16 đội tại World Cup 2002, 2010, 2018 và 2022.

HLV Moriyasu sẽ đón chào trung vệ Ko Itakura trở lại đội hình chính, bên cạnh tiền vệ quan trọng Kaishu Sano. Bàn thắng vào lưới Thụy Điển giúp Daizen Maeda (CLB Celtic, Scotland) có cơ hội thay Junya Ito đá cao nhất trên hàng công. Vắng Minamino từ đầu World Cup do chấn thương, nhưng Nhật Bản vẫn còn đó Nakamura và Ueda từng sút tung lưới Brazil trong chiến thắng 3-2 lịch sử. Đây là thời điểm mà đội bóng được mệnh danh "Brazil châu Á" tràn đầy quyết tâm sẽ đánh bại Brazil xịn đến từ Nam Mỹ.

Nhận định về trận đấu hấp dẫn này, BLV Vũ Quang Huy nói: "Đây là trận đấu mà ai bị loại cũng đáng tiếc, nhất là khi chỉ mới ở vòng 32 đội. Nhật Bản đã và đang cho thấy bản lĩnh và bản sắc chơi bóng rất riêng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ mọi đối thủ. Nhật Bản vào lúc này có thể đánh bại mọi đối thủ vì họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng Brazil lúc này rất hay. HLV Ancelotti đã thay đổi Selecao rất nhiều, thành một tập thể chơi mạnh mẽ và giàu đột biến. Tôi thiên về một chiến thắng cho Brazil nhưng tin rằng Nhật Bản sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho họ. Tôi nghĩ trận đấu có thể sẽ phải kéo dài đến hiệp phụ, cho đến khi có một cá nhân nào đó đủ xuất sắc tạo ra đột biến".