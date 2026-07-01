Dự đoán tỷ số đội tuyển Anh vs Congo, World Cup 2026: Khó bùng nổ bàn thắng

Đội tuyển Anh thể hiện ra sao ở vòng bảng?

Đội tuyển Anh nằm ở bảng L, lần lượt đánh bại Croatia (4-2), chia điểm Ghana (0-0), vượt qua Panama (2-0). Ghi tổng cộng 6 bàn thắng, để thua 2 bàn, đội tuyển Anh đạt 6 điểm, xếp nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp.

Harry Kane (trái) được kỳ vọng tỏa sáng khi cùng đội tuyển Anh đấu với Congo ở vòng 32 đội tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Harry Kane vẫn là chân sút chủ lực của đội tuyển Anh khi ghi tổng cộng 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới đội tuyển Croatia và 1 bàn vào lưới Panama. William Bellingham cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi đóng góp 2 bàn thắng (1 bàn vào lưới Croatia và 1 bàn trước Panama).

Theo đánh giá của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, đội tuyển Anh tại World Cup 2026 thật khó lương. Họ có thể chơi tưng bừng như trong trận ra quân trước Croatia nhưng cũng sẵn sàng "bật chế độ" thực dụng, hiệu quả, thể hiện qua trận đấu với Ghana, Panama. Việc quyết định cách tiếp cận trận đấu ra sao của thầy trò HLV Thomas Tuchel trước Congo sẽ phần nào quyết định kết quả. Tuy nhiên khi vào đến vòng knock-out, khả năng đội tuyển Anh chú trọng sự chắc chắn, thực dụng lên hàng đầu chứ không chơi phóng khoáng.



Không dễ bắt nạt đội tuyển Congo

Wissa thể hiện khát khao trong màu áo đội tuyển Congo ẢNH: REUTERS

Vào vòng loại trực tiếp bằng cửa phụ dành cho 1 trong 8 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhưng đội tuyển Congo được đánh giá sẽ gây khó cho đội tuyển Anh. Việc đội tuyển Congo cầm chân Bồ Đào Nha ở trận ra quân vòng bảng, thua sít sao trước Colombia sau đó đánh bại Uzbekistan cho thấy khả năng của đội bóng này.

Đáng chú ý, đội tuyển Congo có nhiều cầu thủ đã và đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh như Tuanzebe, Masuaku, Wissa, Wan Bissaka... Đó là lý do giúp đội tuyển Congo am hiểu con người lẫn lối chơi của đội tuyển Anh, sẵn sàng có đấu pháp hợp lý.

Wissa là chân sút nổi bật nhất của đội tuyển Congo khi sở hữu 3 bàn thắng ở vòng bảng. Trong đó 1 lần "xé lưới" đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Uzbekistan.

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Đặt niềm tin vào Tam sư

Trong 25.000 mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta cho thấy khả năng đội tuyển Anh giành chiến thắng trong 90 phút là 73.9%, khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Congo chỉ 11,3% còn xác suất hòa là 14,8 %. Cơ hội vào vòng 16 đội của đội tuyển Anh là 82% còn của đội tuyển Congo là 18%.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán đội tuyển Anh sẽ đạt mục tiêu giành vé đi tiếp nhưng với tỷ số sít sao và cũng khó bùng nổ bàn thắng. Dự đoán tỷ số: đội tuyển Anh thắng Congo 1-0.











