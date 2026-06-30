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Thể thao World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 1.7: Pháp thị uy sức mạnh, Anh và Mexico quyết chiến

Thu Bồn
Thu Bồn
Ngày 1.7, World Cup 2026 tiếp diễn với các loạt trận thuộc vòng 32 đội. Các màn so tài diễn ra từ 0 giờ đến 23 giờ, chứng kiến các cái tên đáng chú ý ra sân.

Trận tâm điểm: Pháp - Thụy Điển (4 giờ, ngày 1.7)

Bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp của World Cup 2026, sự khốc liệt được đẩy lên đỉnh điểm khi các đội bóng không còn cơ hội để sửa sai. Trong ngày 1.7, người hâm mộ bóng đá sẽ thưởng thức 4 cuộc so tài hấp dẫn thuộc vòng 32 đội.

Mở màn cho ngày thi đấu vào lúc 0 giờ là cuộc chạm trán giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy. Đại diện châu Phi thẳng tiến vào vòng đấu này nhờ lối chơi càn lướt, giàu thể lực và không ngại va chạm. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với một Na Uy chơi kỷ luật và sở hữu "vũ khí hủy diệt" mang tên Erling Haaland trên hàng công.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 1.7: Pháp thị uy sức mạnh, Anh và Mexico quyết chiến- Ảnh 1.

Mbappe (phải) là chân sút số 1 của đội tuyển Pháp, hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng cuộc đua Vua phá lưới với 4 bàn

ẢNH: REUTERS

Sau đó vào lúc 4 giờ (ngày 1.7), đội tuyển Pháp có cuộc so tài với Thụy Điển. Với dàn siêu sao thượng hạng đang có phong độ rất cao sau vòng bảng, "gà trống Gaulois" hiển nhiên được đánh giá cửa trên. Dù vậy, Thụy Điển chưa bao giờ là đối thủ dễ bắt nạt nhờ lối chơi phòng ngự lùi sâu và khả năng tổ chức phản công sắc bén. Sự thực dụng của đại diện Bắc Âu chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn cho tham vọng đi tiếp của Kylian Mbappe cùng các đồng đội.

Đến 8 giờ (ngày 1.7), bầu không khí sẽ trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi nước chủ nhà Mexico tiếp đón Ecuador. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng vạn khán giả sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Mexico. Dẫu vậy, Ecuador đã chứng minh họ là một tập thể vô cùng gắn kết và lỳ lợm qua các trận đấu vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng trước Đức.

Khép lại ngày thi đấu 1.7 vào lúc 23 giờ là cuộc đọ sức giữa ứng cử viên vô địch Anh và CHDC Congo. Xét về tương quan lực lượng, "tam sư" vượt trội hoàn toàn với chiều sâu đội hình đáng mơ ước. Thế nhưng, CHDC Congo được xem là một trong những bất ngờ thú vị nhất tại giải đấu năm nay nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi không biết sợ hãi.

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