Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Haaland giúp 'The Vikings' thắng sát nút

Khát khao ở đấu trường World Cup

Lần đầu tiên trở lại VCK World Cup kể từ năm 1998, Na Uy đang tỏ ra rất sung sức và hướng tới mục tiêu lọt vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà cũng có lần đầu tiên tận hưởng bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 12 năm và chưa từng lọt vào vòng loại trực tiếp trước đây.

HLV trưởng đội tuyển Na Uy, ông Stale Solbakken, khẳng định rằng việc xoay tua hàng loạt (10 cầu thủ trong đội hình xuất phát) trong trận gặp Pháp ở lượt trận cuối vòng bảng là điều cần thiết sau khi đội bóng của ông đã sớm giành vé vào vòng 32 đội nhờ các chiến thắng trước Iraq (4-1) và Senegal (3-2). "Chiến binh Viking" (biệt danh của đội tuyển Na Uy) đã bị Les Bleus đè bẹp với tỷ số 4-1 nhờ cú hat-trick ngay trong hiệp một của Ousmane Dembele. Dù vậy, ông Solbakken và các cầu thủ Na Uy chắc chắn không quá thất vọng trước thất bại đã được dự tính này. Ban huấn luyện Na Uy đang tính đường dài, với hy vọng giúp đội nhà tái lập thành tích tại Pháp 1998, thời điểm họ lọt vào vòng 16 đội lần đầu tiên kể từ năm 1938.

Erling Haaland (trái) đang có hiệu suất ghi bàn đáng nể, hơn 1 bàn/trận cho đội tuyển Na Uy ẢNH: REUTERS





Điểm tựa Erling Haaland

Na Uy đã vượt qua một đại diện châu Phi là Senegal tại vòng bảng, và Bờ Biển Ngà dự báo sẽ mang đến những thử thách tương tự cho đội bóng thuộc châu Âu. Khả năng tạo ra các cơ hội chất lượng cao là chìa khóa thành công của Na Uy cho đến nay, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên mỗi pha dứt điểm (xG per shot) đạt 0,18 - mức cao nhất giải đấu theo thống kê từ Opta. Dù vậy, sự mạnh mẽ và cân bằng của "những chú voi" là điều mà Na Uy không thể chủ quan. Màn trình diễn ở vòng bảng của Bờ Biển Ngà càng củng cố niềm tin rằng họ có thể trở thành một "ngựa ô" thực sự tại World Cup 2026.

- Kỷ lục của Haaland tại đội tuyển Na Uy: Sát thủ của Manchester City đã có 3 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và đang hướng tới những vinh quang cá nhân tiếp theo trên đất Bắc Mỹ hè này. Với hai cú đúp trong các chiến thắng của Na Uy trước Iraq và Senegal ở vòng bảng, Haaland (4 bàn) đang bám đuổi Lionel Messi (6 bàn) trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026. Lúc này, chân sút sinh năm 2000 đã có tổng cộng 59 pha lập công cho Na Uy chỉ sau 52 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy diễn ra lúc 0 giờ ngày 1.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Điểm yếu phòng ngự của Na Uy: Trận thua 1-4 trước Pháp không cần được mổ xẻ quá sâu, bởi đội hình Na Uy có quá nhiều sự xáo trộn. Tuy nhiên, hàng thủ của Na Uy vốn đã gặp trục trặc từ khá lâu. Họ chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trận trong 10 trận gần nhất. Trước những ngôi sao tấn công chất lượng bên phía Bờ Biển Ngà, đại diện Bắc Âu chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc đội bóng châu Phi chơi pressing tầm cao hoàn toàn có thể khiến các cầu thủ Na Uy gặp bất ngờ bằng những “đòn phủ đầu” trong giai đoạn đầu trận đấu.

Dự đoán kết quả Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà sở hữu những tài năng tấn công như Yan Diomande và Nicholas Pepe đủ sức trừng phạt hàng thủ vốn đang gặp khó khăn trong việc giữ sạch lưới gần đây của Na Uy.

Tuy nhiên, bản năng sát thủ và hiệu suất trung bình hơn 1 bàn/trận của Erling Haaland trong màu áo đội tuyển quốc gia có thể sẽ là chìa khóa vàng giúp Na Uy giành một chiến thắng sát nút, qua đó ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy