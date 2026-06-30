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Thể thao World Cup 2026

Xác định 4 anh tài đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 2026: Lộ diện cặp đấu mở màn

Thu Bồn
Thu Bồn
Tính đến lúc này, vòng 16 đội World Cup 2026 đã xác định được 4 cái tên đầu tiên sẽ góp mặt tranh tài. Đáng chú ý, 'ông lớn' châu Âu như Đức và Hà Lan đều bị loại từ chấm luân lưu.

Trận mở màn cho vòng knock-out đầu tiên (32 đội) là cuộc chạm trán giữa đồng chủ nhà Canada và Nam Phi vào rạng sáng 29.6. Đội bóng xứ sở lá phong tiếp tục tạo nên lịch sử, khi đánh bại đại diện châu Phi với tỷ số 1-0. Qua đó, Canada trở thành cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng 16 đội World Cup 2026.

2 đại diện Nam Mỹ hưởng niềm vui

Trận đấu tiếp theo của vòng 32 giữa đội tuyển Brazil và Nhật Bản được xem là một trong những màn so tài đáng xem nhất kể từ đầu giải. Hai đội đã cống hiến cho khán giả hơn 90 phút thi đấu đầy hấp dẫn. Bất ngờ đã xảy ra khi đại diện châu Á mới là đội có bàn thắng mở tỷ số ở hiệp 1 nhờ công của Kaishu Sano.

Xác định 4 anh tài đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 2026: Lộ diện cặp đấu mở màn- Ảnh 1.

Đội tuyển Brazil ngược dòng kịch tính để thắng Nhật Bản

ẢNH: REUTERS

Đến hiệp 2, đội bóng xứ sở samba mới thực sự là chính mình. Brazil tạo ra màn ngược dòng kịch tính để thắng Nhật Bản với tỷ số 2-1. Lần lượt, Casemiro và Martinelli là những người đã lập công để giúp đội bóng vàng xanh giành tấm vé vào vòng 16.

Cú sốc đầu tiên tại vòng 32 World Cup 2026 đã diễn ra ở trận Đức gặp Paraguay. Đại diện Nam Mỹ mở tỷ số và cầm chân “cỗ xe tăng” với tỷ số 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và cả hiệp phụ. Trên chấm luân lưu cân não, Đức thua 3-4 trước Paraguay sau 6 lượt sút.

"Ông lớn" châu Âu nhận trái đắng

Cuộc đụng độ giữa Hà Lan và Ma Rốc cũng mang đến cho khán giả những phút thi đấu mãn nhãn. Hai bàn thắng của trận đấu này đều đến trong hiệp 2. Hà Lan và Ma Rốc hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Trên chấm 11 m, Ma Rốc cho thấy họ bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 3-2 sau 5 lượt sút.

Xác định 4 anh tài đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 2026: Lộ diện cặp đấu mở màn- Ảnh 2.

Sự thất vọng của các tuyển thủ Hà Lan sau khi nhận thất bại trên chấm 11 m

ẢNH: REUTERS

4 đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng 16 đến từ 3 khu vực khác nhau, lần lượt là: Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Canada), Nam Mỹ (Brazil, Paraguay), châu Phi (Ma Rốc). Trong đó, hai "ông lớn" của bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều rời giải trên chấm luân lưu.

Vòng 16 đội World Cup 2026 sẽ bắt đầu với trận đấu diễn ra vào ngày 5.7. Cặp đấu đầu tiên của vòng 16 đội cũng đã được xác định, đó là màn chạm trán giữa Canada và Ma Rốc lúc 0 giờ ngày 5.7.

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