Kết quả World Cup 2026: Đội tuyển Đức thua sốc Paraguay trên loạt luân lưu cân não

Đội tuyển Đức bị thủng lưới trước

Bước vào trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 30.6, đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Paraguay. Tuy nhiên, Die Mannschaft đã gây thất vọng lớn, khi dừng chân trước đại diện của Nam Mỹ.

Trong hiệp 1, Paraguay mới là đội có bàn thắng dẫn trước. Trong một tình huống hiếm hoi được tổ chức tấn công, Paraguay đã tận dụng rất tốt với pha phối hợp bên cánh phải. Matias Galarza tạt bóng để Enciso đánh đầu tung lưới thủ thành Neuer ở phút 42.

Paraguay thi đấu quả cảm để đánh bại đội tuyển Đức hùng mạnh ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Đức tràn lên tấn công ở hiệp 2 và nhanh chóng có bàn gỡ. Sau nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương bằng những đường bóng sệt nhưng không thành công, đội tuyển Đức đổi cách tiếp cận với bóng bổng và mang lại hiệu quả. Florian Wirtz là treo bóng để Kai Havertz đánh đầu quân bình cách biệt 1-1 ở phút 54.

Paraguay đã chơi cực kỳ kiên cường trong phòng ngự để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tinh thần này tiếp được đội bóng Nam Mỹ thể hiện trong 30 phút để bảo toàn tỷ số. Phía bên kia, đội tuyển Đức đưa được bóng vào lưới Paraguay ở phút 102, nhưng bị VAR từ chối bàn thắng.

Nỗi thất vọng của người Đức ẢNH: REUTERS

Trên chấm luân lưu, các cầu thủ của đội tuyển Đức vẫn sút không tốt. Paraguay thắng kịch tính 4-3 trên chấm luân lưu sau 6 lượt sút và giành vé vào vòng 16 đội.