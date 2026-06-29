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Thể thao World Cup 2026

Thảm bại tại World Cup 2026, cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc vẫn nhận thưởng tiền tỉ

Thu Bồn
Thu Bồn
Đội tuyển Hàn Quốc vẫn được đảm bảo sẽ nhận những khoản tiền thưởng lớn, dù tập thể này gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Mỗi tuyển thủ Hàn Quốc nhận 1,36 tỉ đồng

Theo The Korea Times, 26 cầu thủ trong danh sách tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Hàn Quốc sẽ nhận được 80 triệu won (khoảng 1,36 tỉ đồng) tiền thưởng cho mỗi người, bất chấp việc họ không thể tiến sâu tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Đội bóng xứ sở kim chi chỉ cán đích ở vị trí thứ ba bảng A với 3 điểm, hiệu số -1 và không nằm trong tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Thầy trò HLV Hong Myung-bo đứng ở vị trí thứ 34 trong tổng số 48 đội bóng dự World Cup 2026. Đây là thành tích tệ nhất trong lịch sử tham dự World Cup của đội bóng xứ kim chi.

Thảm bại tại World Cup 2026, cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc vẫn nhận thưởng tiền tỉ- Ảnh 1.

Đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng lớn, khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Được biết, theo cơ cấu tiền thưởng của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA), mỗi cầu thủ sẽ nhận được 50 triệu won mức cơ bản, cộng thêm 30 triệu won cho chiến thắng trước CH Czech. Một trận hòa được thưởng 10 triệu won, nhưng đội bóng xứ kim chi đã để thua 2 trận.

Thấp hơn nhiều so với World Cup 2022

Nếu tiến sâu tại World Cup 2026, các cầu thủ Hàn Quốc thậm chí còn được thưởng nhiều hơn. Trước đó, KFA đã cam kết sẽ thưởng thêm 100 triệu won (1,7 tỉ đồng) cho mỗi cầu thủ nếu lọt vào vòng 32 đội, 200 triệu won cho vòng 16 đội và 300 triệu won cho vòng tứ kết. Tổng cộng, KFA sẽ chi 2,08 tỉ won (khoảng 35,4 tỉ đồng) cho đội hình 26 cầu thủ này.

Khoản tiền tài trợ được hứa hẹn bởi Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, bao gồm 1 tỉ won (khoảng 17 tỉ đồng) nếu lọt vào vòng 32 đội, 2 tỉ won cho vòng 16 đội và 3 tỉ won cho vòng tứ kết cũng đã bị hủy bỏ.

Mức thưởng hiện tại thấp hơn rất nhiều so với World Cup 2022 tại Qatar. Ở giải đấu cách đây 4 năm, các cầu thủ nhận được tối đa 340 triệu won (5,79 tỉ đồng) mỗi người sau khi giúp đội tuyển Hàn Quốc có lần thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng 16 đội tại VCK World Cup diễn ra ngoài lãnh thổ nước này.

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