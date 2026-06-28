HLV đội tuyển Hàn Quốc từ chức sau kết quả thất vọng tại World Cup 2026

Theo Yonhap, ông Hong Myung-bo đã đưa ra thông báo này trong một cuộc họp báo tại "nơi đóng quân" của đội tuyển Hàn Quốc ở Zapopan, Mexico. Quyết định này được ông Hong đưa ra không lâu sau khi đội bóng xứ sở kim chi chính thức nói lời chia tay với World Cup 2026, vào sáng 28.6 (theo giờ Việt Nam).

Ông Hong Myung-bo được bổ nhiệm vào tháng 7.2024, với bản hợp đồng ban đầu có thời hạn kéo dài đến hết VCK Asian Cup 2027 (dự kiến diễn ra vào tháng 1 và tháng 2.2027). Tuy nhiên, sau kết quả gây thất vọng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vị thuyền trưởng 57 tuổi này phải rời đi sớm hơn.

HLV Hong Myung-bo từ chức khi không thể giúp đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2014, HLV Hong Myung-bo cũng không thể giúp đội nhà vượt qua được vòng bảng.

Đội tuyển Hàn Quốc bị loại sớm sau khởi đầu như mơ

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc cán đích ở vị trí thứ ba tại bảng A với 3 điểm (1 trận thắng và 2 trận thua). Đội bóng xứ kim chi có khởi đầu như mơ, khi lội ngược dòng đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1 ngay trong trận ra quân.

Chính màn ra mắt đầy hứa hẹn khiến cho niềm kỳ vọng từ người hâm mộ Hàn Quốc càng tăng lên gấp bội. Nhưng ngay sau đó, "chiến binh Taeguek" đã trở lại mặt đất và có 2 trận đấu đầy thất vọng. Son Heung-min và các đồng đội thua bạc nhược 2 trận liên tiếp, cùng với tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi.



