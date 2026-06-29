Chuyên gia nhận định Đức vs Paraguay: 'Xe tăng' thắng dễ, chỉ 1 đội ghi bàn

Đức thắng với cách biệt từ 1 đến 2 bàn

Đội tuyển Đức đã lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014. Ở lượt cuối vòng bảng, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann đã sẩy chân khi thua ngược đầy bất ngờ 1-2 trước Ecuador. Dù vậy, “Die Mannschaft” vẫn được đánh giá cao hơn và sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Paraguay đang xếp hạng 41 thế giới.

Đại diện Nam Mỹ tiến vào vòng trong với tư cách là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất từ bảng D, giành được 4 điểm sau 3 trận. Thầy trò HLV Gustavo Alfaro đã có chiến thắng bản lề trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai với tỷ số 1-0. Hàng thủ kiên cường từng là chìa khóa giúp Paraguay vượt qua vòng bảng. Do đó, sự chặt chẽ khi không có bóng (khối phòng ngự) chính là yếu tố then chốt để Paraguay hy vọng gây sốc.

Paraguay khó gây bất ngờ trước đội tuyển Đức mạnh vượt trội ẢNH: REUTERS

Có những hoài nghi cho rằng đội tuyển Đức đang bị mắc kẹt giữa cái cũ và cái mới, khi bầu không khí tích cực được tạo ra tại EURO 2024 vẫn chưa được tái hiện trên đất Bắc Mỹ. Thầy trò HLV Nagelsmann dường như luôn tiềm ẩn nguy cơ sẩy chân bất ngờ. Dù vậy, sự yếu kém trong khâu tấn công của Paraguay đã giảm bớt rủi ro cho Đức.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong nhận định: “Đội tuyển Paraguay đã từng gây bất ngờ khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ và vượt qua vòng bảng. Dù vậy, sức mạnh của Đức là hoàn toàn khác. Tôi nghĩ rằng Đức sẽ đánh bại Paraguay trong 90 phút thi đấu chính thức. Chỉ có Đức ghi bàn ở trận này và họ sẽ thắng với cách biệt từ 1 đến 2 bàn”.

Dự đoán kết quả: Đức 2-0 Paraguay

Trận Đức vs Paraguay diễn ra lúc 3 giờ 30 ngày 30.6, theo giờ Việt nam ẢNH: FPT PLAY

Đội hình xuất phát dự kiến trận Đức và Paraguay

HLV Nagelsmann không đưa ra những thay đổi mang tính xáo trộn lớn ở lượt trận thứ 3 với Ecuador. Do đó, vị HLV người Đức nhiều khả năng sẽ chỉ có những điều chỉnh nhỏ trong đội hình xuất phát ở trận knock-out gặp Paraguay. Hậu vệ cánh trái tốc độ Nathaniel Brown, người bỏ lỡ trận thua Ecuador do chấn thương, có thể trở lại thay thế cho David Raum.

Đức đã mất trung vệ Nico Schlotterbeck sau chiến thắng trước Curacao, vì vậy Antonio Rudiger đã được kéo vào đá cặp cùng Jonathan Tah. Bộ sáu cầu thủ tuyến trên nhiều khả năng được giữ nguyên. “Siêu dự bị” Deniz Undav đang nỗ lực cạnh tranh một suất đá chính. Tuy nhiên, Kai Havertz khó lòng bị thay thế.

Bên kia chiến tuyến, Miguel Almiron đã sẵn sàng trở lại thi đấu sau khi hết án treo giò (nhận thẻ đỏ do dùng tay che miệng với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ). Cựu cầu thủ chạy cánh của Newcastle United dự kiến sẽ đá chính ngay từ đầu bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, tiền vệ Diego Gomez sẽ vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng (án treo giò). Sự vắng mặt của anh là một tổn thất cực lớn đối với Paraguay trong mặt trận tấn công.

- Đội hình ra sân dự kiến của Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

- Đội hình ra sân dự kiến của Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.