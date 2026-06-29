Hà Lan - Ma Rốc (8 giờ ngày 30.6, VTV trực tiếp): Khi đại diện châu Phi không ở… 'chiếu dưới'

K HÔNG CÒN KHOẢNG CÁCH

Trận đại chiến giữa Hà Lan và Ma Rốc tại vòng knock-out đầu tiên là minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của những nền bóng đá vốn bị lép vế về mặt danh tiếng trước đây. Nhìn lại hành trình đã qua, cả hai đội đều có màn trình diễn thuyết phục với thành tích bất bại, cùng bỏ túi 7 điểm và trung bình có từ 2 bàn trở lên mỗi trận (Hà Lan có 10 bàn, Ma Rốc ghi 6 bàn). "Cơn lốc màu da cam" vào vòng 32 đội với ngôi đầu bảng F. "Sư tử Atlas" đi tiếp với vị trí nhì bảng C, chỉ xếp sau Brazil.

Xét về mặt lịch sử và tầm vóc, Hà Lan rõ ràng là một ông lớn của bóng đá thế giới, có biệt danh "vua về nhì" tại World Cup (á quân năm 1974, 1978 và 2010). Ngược lại, Ma Rốc mới có chiến tích lịch sử là vào đến bán kết Qatar 2022. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ranh giới giữa một thế lực châu Âu và một niềm tự hào châu Phi gần như đã bị xóa nhòa. Trên bàn cân hiện tại, hai đội được đánh giá ngang tài ngang sức.

Ismael Saibari (11) đã ghi 3 bàn cho Ma Rốc ẢNH: REUTERS

N HIỀU ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG

Điểm hấp dẫn của cặp đấu này là Hà Lan và Ma Rốc đều chơi bóng tốc độ và tấn công mạnh mẽ, với những gương mặt chất lượng ở tuyến trên. Nhưng đồng thời, cả hai cũng phô bày nhiều sơ hở nơi hệ thống phòng ngự.

"Cơn lốc màu da cam" thường chơi ép sân nhưng đã để thủng lưới ở cả 3 trận vòng bảng. Xa hơn, đoàn quân của HLV Ronald Koeman chưa thể giữ sạch lưới trận nào kể từ tháng 11 năm ngoái. Bên kia chiến tuyến, hàng thủ của Ma Rốc cũng bộc lộ những chệch choạc đáng lo ngại khi để đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều như Haiti chọc thủng lưới tới 2 lần ở lượt trận cuối. Chính vì vậy, màn đối đầu giữa Hà Lan và Ma Rốc cũng là cuộc đấu trí cân não của 2 HLV. Lợi thế sẽ thuộc về đội nào biết cách khai thác triệt để những lỗ hổng của đối thủ.

Nếu mổ xẻ về nhân sự hàng công, Hà Lan nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình. HLV Koeman sở hữu trong tay nhiều "mũi khoan" nguy hiểm có thể thay nhau tỏa sáng. Brian Brobbey đang đạt phong độ cao với 3 pha lập công sau 2 lần đá chính, bên cạnh những Cody Gakpo, Crysencio Summerville (đều có 2 bàn sau 3 trận). Chân sút kỳ cựu Memphis Depay dù chưa lên tiếng, nhưng luôn được xem là phương án mang lại sự đột biến.

Ở chiều ngược lại, Ma Rốc trông chờ nhiều vào những cá nhân kiệt xuất. "Những chú sư tử Atlas" đặt kỳ vọng lớn vào tiền đạo Ismael Saibari, người đang thể hiện khả năng săn bàn ấn tượng khi lập công trong cả 3 trận vòng bảng. Saibari tỏa sáng chủ yếu nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ Brahim Diaz. Ngoài ra, những bước chạy xé gió của thủ quân Achraf Hakimi bên hành lang cánh cũng là mối đe dọa với bất kỳ hàng thủ nào.

Mối duyên nợ trong quá khứ cũng mang đến những chi tiết thú vị trước giờ bóng lăn. Hai đội từng đụng độ lần đầu tiên tại World Cup 1994, nơi Hà Lan thắng Ma Rốc 2-1. Đặc biệt, HLV trưởng Koeman chính là thủ quân của Oranje năm đó. Đáng chú ý, cả 3 lần đối đầu của Hà Lan và Ma Rốc kể từ năm 1994 đến nay đều kết thúc với tỷ số 2-1. Đội bóng châu Phi thắng giao hữu 2-1 vào năm 1999. Gần nhất, đại diện châu Âu cũng thắng 2-1 ở trận giao hữu năm 2017. Tất cả các trận đấu giữa họ đều được phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức. Dù vậy, kịch bản 2 đội kéo nhau vào hiệp phụ hoặc thậm chí là chấm luân lưu hoàn toàn có thể xảy ra ở mùa hè này.