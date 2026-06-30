Những ngôi sao Arsenal là 'người hùng' của đội tuyển Brazil

Các cầu thủ Arsenal vừa kiến tạo, vừa ghi bàn cho Brazil

Trận đối đầu tại vòng 32 giữa đội tuyển Brazil và Nhật Bản vào rạng sáng 30.6 đã diễn ra rất hấp dẫn. Dù được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn, những vũ công samba bất ngờ phải nhận "gáo nước lạnh" với bàn mở tỷ số chớp nhoáng và bất ngờ của đại diện châu Á. Kaishu Sano là người đã đưa "samurai xanh" vươn lên dẫn bàn với tình huống đi bóng tốc độ từ giữa sân và xộc thẳng vào trung lộ, trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Alisson Becker ở phút 29.

Trong thời điểm khó khăn bủa vây, bản lĩnh của các ngôi sao đang chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh đã lên tiếng đúng lúc để vực dậy hy vọng cho selecao. Bước ngoặt gỡ hòa đến từ nỗ lực của trung vệ Gabriel Magalhaes khi anh có pha treo bóng như đặt về phía cột hai cho Casemiro đánh đầu tung lưới đối phương ở phút 56. Bàn thắng này giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng lên vai các cầu thủ Brazil, giúp đội bóng vàng xanh chơi thanh thoát hơn hẳn.

Martinelli ghi bàn thắng quý giá, giúp Brazil giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức ẢNH: REUTERS

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Trận đấu tưởng chừng phải bước vào hai hiệp phụ cân não. Tuy nhiên, tiền đạo vào sân thay người từ băng ghế dự bị Gabriel Martinelli đã tỏa sáng đúng lúc để ấn định chiến thắng nghẹt thở cho đội bóng xứ samba. Sau hàng loạt đường chuyền phối hợp trước vòng cấm, tiền đạo thuộc CLB Arsenal tung cú sút tinh tế giúp đoàn quân của HLV Ancelotti ngược dòng thắng 2-1.

Không quá khi nói rằng các ngôi sao đang khoác áo Arsenal đã sắm vai "người hùng", góp công lớn giúp đội tuyển Brazil giành vé góp mặt tại vòng 16 của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hè này.

Magalhaes (trái) có cú tạt rất dẻo, giúp Casemiro đánh đầu ghi bàn gỡ hòa và mở ra chiến thắng ngược dòng cho đội bóng xứ samba ẢNH: REUTERS

Bên cạnh màn trình diễn của bộ đôi Magalhaes và Martinelli, người hâm mộ "pháo thủ thành London" còn có thêm lý do để phấn khích khi chứng kiến mối liên kết dẫn đến bàn thắng quyết định. Bruno Guimaraes, tiền vệ đang khoác áo Newcastle United đã tung ra đường kiến tạo cho Martinelli lập công, hiện được truyền thông Anh đồn đoán là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Arsenal.

Báo chí xứ sương mù những ngày gần đây cho biết ban lãnh đạo Arsenal đang rất nghiêm túc với trường hợp của tiền vệ sinh năm 1997 này cho mùa giải mới. Sự ăn ý của Bruno Guimaraes với các ngôi sao của "pháo thủ" tại World Cup 2026 có thể trở thành yếu tố thúc đẩy thương vụ này.