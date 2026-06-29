Chuyên gia dự đoán Hà Lan vs Ma Rốc: Có hiệp phụ, tỷ số sát nút

Nhận định trước trận Hà Lan vs Ma Rốc

Sau khi bị Nhật Bản cầm hòa ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Hà Lan đã dễ dàng hủy diệt cả Thụy Điển (5-1) lẫn Tunisia (3-1) để chiếm ngôi đầu bảng F. Tuy nhiên, người Hà Lan chắc chắn sẽ cảm thấy không hài lòng với cách phân nhánh đấu. Một cuộc đối đầu với đội bóng từng lọt vào bán kết World Cup 2022 - Ma Rốc chính là "phần thưởng" cho một giai đoạn vòng bảng khá ấn tượng của thầy trò HLV Ronald Koeman.

"Những chú sư tử Atlas", đội bóng đã chứng minh thực lực của mình tại Qatar năm 2022 và hiện là đương kim vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Đội bóng này đã không còn mác "ngựa ô" khi bước vào World Cup lần này. Xếp thứ 6 thế giới (Hà Lan đứng 7), tập thể của HLV Mohamed Ouahbi là một đội bóng đáng gờm thực sự. Thậm chí, đội bóng châu Phi còn được đánh giá là ứng cử viên có thể góp mặt ở vòng bán kết hoặc trận đấu cuối cùng vào hè này. Hành trình của Ma Rốc bắt đầu bằng trận hòa 1-1 với Brazil, trước khi đánh bại Scotland (1-0) và Haiti (4-2).

Brian Brobbey (trái) hiện là chân sút số 1 của Hà Lan, ghi 3 bàn sau 3 trận vòng bảng ẢNH: REUTERS

Chắc chắn sẽ có một cuộc chiến nảy lửa để kiểm soát khu trung tuyến ở trận Hà Lan và Ma Rốc. Cả hai đội đều chủ trương áp đặt thế trận ở vòng bảng và cùng lọt vào tốp 14 đội có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao nhất World Cup 2026 tính đến lúc này. Hà Lan và Ma Rốc có hàng tiền vệ cực kỳ chất lượng. Cục diện trận đấu có thể được định đoạt ở ngay khu vực vòng tròn trung tâm, nơi tuyến giữa hai bên sẽ tranh chấp quyết liệt để thiết lập thế trận và áp đặt quyền kiểm soát.

Trước khi đụng độ nhau tại vòng 32 World Cup 2026, hai đội chỉ có 1 lần đối đầu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong quá khứ. Năm 1994 trên đất Mỹ, Hà Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, ở trận đấu mà HLV trưởng Ronald Koeman cũng góp mặt trong đội hình của "cơn lốc da cam".

Trận Hà Lan vs Ma Rốc thuộc vòng 32 đội diễn ra lúc 8 giờ ngày 30.6, theo giờ Việt Nam ẢNH:

"Hà Lan sẽ thắng trong hiệp phụ"

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong nhận định: "Lần này, Hà Lan đá khởi sắc hơn giải trước. Trong khi đó, Ma Rốc từng vào đến bán kết World Cup 2024. Hai đội đều có thành tích bất bại ở vòng bảng, khi chạm trán với những đối thủ mạnh. Do đó, cặp đấu này rất khó đoán. Tôi nghĩ màn so tài giữa Hà Lan và Ma Rốc dễ kéo dài đến hiệp phụ. Trong hiệp phụ, đội nào nắm bắt thời cơ tốt hơn và tận dụng được sai lầm của đối thủ sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Tôi nghiêng về một chiến thắng cho Hà Lan. Sau khi hòa ở thời gian thi đấu chính thức, đội bóng của HLV Koeman sẽ thắng sát nút ở hiệp phụ".

Dự đoán kết quả: Hà Lan 1-1 Ma Rốc (thời gian thi đấu chính thức).

Đội hình xuất phát dự kiến của 2 đội

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Ma Rốc: Bono; Hakimi, Halhal, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Ayanoui; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari.