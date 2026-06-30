Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Brazil, Ma Rốc gặp đối thủ nào?

Xác định trận đầu tiên của vòng 16 đội World Cup 2026

Vòng 32 đội World Cup 2026 đã khép lại 2 ngày thi đấu đầu tiên với 4 màn so tài hấp dẫn. Những cái tên đã giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội lần lượt là đồng chủ nhà Canada, Brazil, Paraguay và Ma Rốc.

Trong đó, Canada, Brazil và Ma Rốc giành vé đi tiếp đầy xứng đáng. Canada đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0. Brazil ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1. Ma Rốc chơi ấn tượng trước "ông lớn" châu Âu Hà Lan và thắng 3-2 trên loạt 11 m cân não (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu). Cú sốc lớn nhất là đội bóng toàn sao như Đức đã sớm rời cuộc chơi, sau thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu).

Theo nhánh đấu ấn định trước đó, trận đầu tiên của vòng 16 đội World Cup 2026 lúc này đã lộ diện, đó là màn so tài giữa Canada và Ma Rốc vào lúc 0 giờ ngày 5.7.

Nhánh đấu vòng knock-out World Cup 2026 mới nhất ẢNH: FOX SPORT

Đội tuyển Brazil sẽ chạm trán với đội thắng trong cặp đấu giữa Na Uy và Bờ Biển Ngà. Dù gặp bất kỳ đối thủ nào, đoàn quân samba vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Na Uy lúc này được xem là "ngựa ô" đáng gờm tại giải đấu khi sở hữu trên hàng công tay săn bàn nguy hiểm mang tên Erling Haaland.

Trong khi đó, Paraguay đụng độ với đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển. Đại diện Nam Mỹ là "cửa dưới" trong trận này. Nhiều khả năng, Paraguay sẽ chạm trán đương kim á quân thế giới Pháp. Với những gì đã thể hiện trước Đức, đội bóng của HLV Gustavo Alfaro không phải là không có cơ hội tạo bất ngờ.

Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026 - 0 giờ ngày 1.7: Bờ Biển Ngà - Na Uy - 4 giờ ngày 1.7: Pháp - Thụy Điển - 0 giờ ngày 1.7: Mexico - Ecuador - 23 giờ ngày 1.7: Anh - CHDC Congo - 3 giờ ngày 2.7: Bỉ - Senegal - 7 giờ ngày 2.7: Mỹ - Bosnia & Herzegovina - 2 giờ ngày 3.7: Tây Ban Nha - Áo - 6 giờ ngày 3.7: Bồ Đào Nha - Croatia - 10 giờ ngày 3.7: Thụy Sĩ - Algeria - 1 giờ ngày 4.7: Úc - Ai Cập - 5 giờ ngày 4.7: Argentina - Cabo Verde - 8 giờ 30 ngày 4.7: Colombia - Ghana







