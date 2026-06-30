World Cup 2026: Đội tuyển Ma Rốc ‘biến hình’ ngoạn mục, lời khẳng định của một thế lực mới

Vé đi tiếp xứng đáng

Màn đọ sức giữa đội tuyển Ma Rốc và Hà Lan tại vòng 32 đội World Cup 2026 (sáng 30.6) đã diễn ra với kịch bản phản ánh đúng vị thế hiện tại của hai nền bóng đá. Kể từ chiến tích lịch sử lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar, Ma Rốc đã chính thức cởi bỏ cái mác "ngựa ô" để bước vào giải đấu tại Bắc Mỹ hè này với tâm thế của một kẻ thách thức khó chịu, sẵn sàng lung lay trật tự cũ của bóng đá thế giới. Trên sân cỏ, đoàn quân của HLV Mohamed Ouahbi đã chơi trên chân trước một "ông lớn" của bóng đá châu Âu. Dù Hà Lan là đội mở tỷ số trước nhờ công của Cody Gakpo, nhưng khoảng thời gian trước và sau bàn thắng đã chứng kiến sự vượt trội của đại diện Bắc Phi.

Ma Rốc đã làm tốt hơn Hà Lan ở mọi thông số. Theo thống kê của FIFA, họ áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61%, tung ra 11 cú dứt điểm với 6 lần trúng đích, đồng thời thực hiện tới 780 đường chuyền đạt độ chính xác lên đến 92%. Những con số áp đảo này hoàn toàn bóp nghẹt một Hà Lan với 30% thời lượng giữ bóng và 356 đường chuyền, 7 pha dứt điểm (3 lần trúng đích). Trong 2 hiệp phụ, Ma Rốc là đội thể hiện nguồn năng lượng dồi dào và liên tục tổ chức vây ráp tầm cao, trong khi Hà Lan tỏ ra hụt hơi rõ rệt và có vẻ muốn kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Do đó, việc Ma Rốc đánh bại Hà Lan không còn là một bất ngờ, mà là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng chơi hay hơn.

Saibari là hiện thân cho sự vươn mình mạnh mẽ của bóng đá Ma Rốc. Anh đã sút tung lưới Brazil, trong trận hòa 1-1 ở vòng bảng World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trái ngọt từ quá trình chuẩn bị dài hơi

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Ma Rốc không phải là câu chuyện ngẫu nhiên, mà là "trái ngọt" từ một chiến lược đầu tư bài bản, dài hơi suốt một thập kỷ qua. Liên đoàn bóng đá quốc gia này đã thực hiện một cuộc cách mạng nghiêm túc. Việc có tới 19 trên tổng số 26 cầu thủ trong danh sách tham dự World Cup 2026 không sinh ra tại Ma Rốc là một trong những minh chứng cho quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của bóng đá nước này.

Nhờ hướng đi đúng đắn đó, bóng đá Ma Rốc đang gặt hái thành công với một lứa cầu thủ tài năng nhất từ trước đến nay. Nhiều cái tên của đội bóng Bắc Phi đang chinh chiến tại các CLB hàng đầu thế giới. Người hâm mộ có thể dễ dàng chứng kiến một Brahim Diaz đang nhảy múa và bùng nổ trong màu áo Real Madrid, hay tiền đạo đang lên Ismael Saibari (sinh năm 2001) vừa đạt thỏa thuận gia nhập "gã khổng lồ" nước Đức Bayern Munich.

Hakimi là đầu tàu của đội tuyển Ma Rốc hiện tại ẢNH: REUTERS

Đóng vai trò thủ lĩnh của thế hệ vàng này không ai khác ngoài Achraf Hakimi, hậu vệ đẳng cấp thế giới từng đăng quang UEFA Champions League cùng Real Madrid năm 2018 và hiện đang là trụ cột tại PSG (vô địch UEFA Champions League 2 mùa liên tiếp: 2025 và 2026). Dưới sự lèo lái của HLV Mohamed Ouahbi, tập thể đồng đều và giàu khát vọng này đang đi từng bước vững vàng trên hành trình chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Tại vòng 16 đội, Ma Rốc chạm trán đồng chủ nhà Canada. Đây được xem là cơ hội tốt để đại diện châu Phi tiếp tục tiến sâu tại World Cup 2026.

Chấm 11 m đầy ám ảnh với người Hà Lan Trong lịch sử các VCK World Cup, Hà Lan đã phải nhận đến 4 thất bại đau đớn trên chấm 11 mét: thua 2-4 trước Brazil ở bán kết năm 1998, thua 2-4 trước Argentina ở bán kết năm 2014, tiếp tục ôm hận trước người Argentina với tỷ số 3-4 ở tứ kết năm 2022, gần nhất là thua 2-3 trước Ma Rốc tại World Cup 2026. Điểm sáng duy nhất trong lịch sử "loạt đấu súng" của Hà Lan chỉ là chiến thắng trước Costa Rica tại tứ kết năm 2014 (tỷ số 4-3), nhờ quyết định thay thủ môn của HLV Louis van Gaal. Trái ngược hoàn toàn với cái dớp đen đủi của đại diện châu Âu, Ma Rốc có tỷ lệ thắng tuyệt đối trong loạt luân lưu của VCK World Cup. Trên chấm 11 m, "những chú sư tử Atlas" đã thể hiện bản lĩnh thép khi thắng Tây Ban Nha với tỷ số 3-0 tại vòng 16 đội năm 2022 và mới nhất là biến Hà Lan thành bại tướng tiếp theo tại vòng 32 đội của kỳ World Cup 2026.



