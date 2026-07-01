Chủ tịch FIFA gửi thông điệp đặc biệt đến Iran ‘cảm ơn vì đã hết mình’: Lượng tương tác khủng

Đội tuyển Iran kết thúc hành trình tại World Cup 2026 với 3 trận hòa liên tiếp ở bảng G. Thành tích đó giúp họ duy trì mạch bất bại, nhưng lại không đủ để giành vé vào vòng knock-out. Đội tuyển đến từ Tây Á xếp sau Bỉ và Ai Cập, đồng thời không nằm trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.



Đội tuyển Iran bị loại đầy tiếc nuối dù bất bại ở cả 3 trận vòng bảng ẢNH: REUTERS

Hành trình xứng đáng nhận được nhiều lời khen của Iran

Dù vậy, việc bị loại không làm lu mờ những gì Iran đã thể hiện. Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu quả cảm và khả năng phòng ngự chắc chắn trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Chính điều đó đã khiến ông Infantino quyết định gửi một thông điệp đặc biệt tới toàn đội.



Trên trang Instagram cá nhân, Chủ tịch FIFA viết: “Việc giữ sạch lưới trong một vòng bảng World Cup đầy thử thách là thành tích đáng ngưỡng mộ, cho thấy phẩm chất xuất sắc và tinh thần đồng đội tuyệt vời của các bạn trước toàn thế giới. Thật tiếc khi điều đó chưa đủ để giúp các bạn tiến vào vòng tiếp theo, nhưng niềm đam mê và khát khao chiến đấu đã được thể hiện rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã thi đấu hết mình và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ”.

Thông điệp nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ đánh giá đây là một trong những bài đăng hiếm hoi của người đứng đầu FIFA dành riêng cho một đội tuyển bị loại từ vòng bảng. Không ít ý kiến cho rằng Iran xứng đáng nhận được sự ghi nhận này bởi những hoàn cảnh đặc biệt mà họ phải đối mặt trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Trên thực tế, hành trình của Iran tại World Cup 2026 không chỉ được nhắc đến bởi những gì diễn ra trên sân cỏ. Trước giải đấu, đội tuyển này từng đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến hậu cần. Việc chuẩn bị cho World Cup bị ảnh hưởng đáng kể khi các kế hoạch liên tục phải điều chỉnh.

Ban đầu, Iran dự kiến đặt đại bản doanh tại bang Arizona của Mỹ. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp về chính trị và quy định nhập cảnh khiến đội tuyển phải thay đổi kế hoạch vào phút chót, chuyển sang đóng quân tại TP.Tijuana (Mexico). Trong suốt giải đấu, Iran cũng phải thực hiện lịch trình di chuyển đặc biệt giữa Mexico và các địa điểm thi đấu tại Mỹ.

CĐV Mexico gây xúc động khi tiễn các cầu thủ Iran về nước ẢNH: REUTERS

Dù gặp nhiều trở ngại, các cầu thủ Iran vẫn duy trì được sự tập trung và tinh thần đoàn kết. Đó là lý do họ rời giải mà không phải nhận bất kỳ thất bại nào. Khoảnh khắc đáng tiếc nhất đến ở lượt trận cuối vòng bảng, khi Iran tiến rất gần đến chiến thắng có thể giúp họ thay đổi số phận. Tuy nhiên, một quyết định từ VAR đã khiến giấc mơ đi tiếp của đại diện châu Á tan vỡ trong những phút cuối cùng.

Sau khi chính thức bị loại, đội tuyển Iran đã đăng tải một bức thư dài để cảm ơn người dân Mexico, đặc biệt là TP.Tijuana, nơi trở thành "ngôi nhà" của họ trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Trong thông điệp này, Iran bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và sự hỗ trợ mà người dân địa phương dành cho đội bóng.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của người dân Tijuana. Kể từ hôm nay, Mexico sẽ luôn là hơn cả một quốc gia chủ nhà đối với chúng tôi. Đây sẽ là ngôi nhà thứ hai và cũng là đội bóng thứ hai của chúng tôi”, đội tuyển Iran viết.