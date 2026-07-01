Haaland khiến cha bật khóc vì hạnh phúc, vượt mặt Ronaldo ở thống kê gây bất ngờ tại World Cup

Rạng sáng 1.7 (giờ Việt Nam), Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026 nhờ bàn thắng quyết định của Erling Haaland ở phút 86. Xuất phát từ pha lên bóng ở trung lộ, Oscar Bobb chọc khe thông minh để Patrick Berg thoát xuống rồi căng ngang dọn cỗ. Haaland xuất hiện đúng lúc, dễ dàng đệm bóng tung lưới đối thủ, ấn định chiến thắng lịch sử cho đội bóng Bắc Âu.

Ngay sau khi bóng đi vào lưới, máy quay truyền hình hướng lên khu vực VIP, nơi cha của Haaland - ông Alf-Inge Haaland không thể kìm nén cảm xúc. Cựu cầu thủ từng khoác áo Leeds United và Man City ôm mặt, bật khóc trước khoảnh khắc con trai trở thành người hùng dân tộc.

Haaland lên tiếng đúng lúc, giúp Na Uy vào vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất kể từ đầu World Cup 2026, khi hành trình gần ba thập niên chờ đợi của bóng đá Na Uy cuối cùng cũng được đền đáp.

Sau trận đấu, Haaland cũng không giấu nổi sự xúc động. Tiền đạo đang khoác áo Man City chia sẻ với kênh TV2 của Na Uy: "Thật tuyệt khi thấy điều này có ý nghĩa lớn lao với cả đất nước. Tôi nghĩ điều này sẽ thay đổi Na Uy mãi mãi. Nó khiến chúng tôi gắn kết với nhau hơn và thật sự rất cảm động".

Haaland có nhiều cột mốc, vượt Ronaldo ở thống kê bất ngờ

Bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà của Haaland không chỉ đưa Na Uy vào vòng 16 đội mà còn giúp anh thiết lập một cột mốc đáng chú ý. Theo thống kê của The Athletic, tiền đạo người Na Uy hiện đã có 1 bàn thắng ở vòng knock-out World Cup chỉ sau 90 phút thi đấu, trong khi siêu sao Ronaldo vẫn chưa ghi được bàn nào ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup dù đã chơi tổng cộng 9 giờ 29 phút.

Haaland có bàn thắng đầu tiên ở knock-out, trong khi Ronaldo vẫn chưa làm được điều này ẢNH: REUTERS

Hình ảnh so sánh giữa hai siêu sao nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận lớn. Dù Ronaldo đã cùng Bồ Đào Nha trải qua 5 kỳ World Cup và có hàng loạt kỷ lục quốc tế, anh vẫn chưa từng lập công ở vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Trong khi đó, Haaland chỉ cần trận knock-out World Cup đầu tiên trong sự nghiệp để phá "dớp" mà nhiều chân sút lớn từng gặp phải.

The Athletic đánh giá: “Tất nhiên, xét về sự nghiệp tổng thể, Haaland vẫn còn khoảng cách rất xa so với những gì Ronaldo đã đạt được. Tuy nhiên, thống kê này cho thấy khả năng tạo khác biệt đáng kinh ngạc của chân sút Na Uy ở những thời khắc quyết định”.

Ngoài cột mốc trên, pha lập công trước Bờ Biển Ngà cũng là bàn thắng thứ 5 của Haaland tại World Cup 2026 và là bàn thứ 60 của anh cho đội tuyển quốc gia chỉ sau 53 lần ra sân. Đáng sợ hơn, chân sút 25 tuổi đã ghi bàn trong 13 trận quốc tế chính thức liên tiếp, với tổng cộng 25 pha lập công trong chuỗi trận này.

Phần thưởng cho Na Uy là cuộc đại chiến với Brazil ở vòng 16 đội. Trước mắt Haaland sẽ là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải, nhưng với phong độ hiện tại, "người máy Viking" đang khiến cả thế giới tin rằng một câu chuyện cổ tích mới có thể được viết nên tại World Cup 2026.