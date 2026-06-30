Cựu danh thủ Matthaus chỉ thẳng lý do khiến Đức bị loại sốc, tiên đoán HLV Nagelsmann sớm mất ghế

Quá nhiều vấn đề hậu trường ở đội tuyển Đức

Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Paraguay rạng sáng 30.6 không chỉ khiến Đức dừng bước sớm tại World Cup lần thứ ba liên tiếp, mà còn kéo theo hàng loạt tranh cãi về cách quản lý đội tuyển trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Trong cuộc phỏng vấn với tờ BILD, Lothar Matthaus cho rằng sự xuất hiện quá sớm của gia đình các tuyển thủ đã khiến đội tuyển Đức mất đi sự tập trung cần thiết cho mục tiêu World Cup.

"Có rất nhiều thứ phải xử lý cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Vấn đề với vợ con, gia đình... đủ mọi chuyện. Tôi không hiểu tại sao toàn bộ gia đình lại phải có mặt ngay từ đầu. Sau đó là các vấn đề liên quan đến đi lại, khách sạn và những tranh cãi nội bộ", cựu đội trưởng đội tuyển Đức tiết lộ.

Đội tuyển Đức có lần thứ 3 liên tiếp bị loại sớm ở World Cup ẢNH: REUTERS

Theo Lothar Matthaus, những mâu thuẫn này chưa từng xuất hiện trên truyền thông nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến bầu không khí trong đội.

Ông cho biết đã xuất hiện tình trạng so bì khi người thân của một số cầu thủ được hưởng những điều kiện di chuyển thuận lợi hơn những người khác. Lothar Matthaus nói: "Có người khó chịu vì mẹ của đồng đội được sắp xếp chuyến bay riêng, trong khi gia đình họ phải sử dụng các chuyến bay thương mại. Những chuyện như vậy trở thành chủ đề bàn tán trong đội".

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Huyền thoại 65 tuổi thậm chí liên tưởng đến World Cup 1994, giải đấu mà ông làm đội trưởng tuyển Đức và cũng chứng kiến nhiều rắc rối liên quan đến các hoạt động ngoài chuyên môn.

Theo Lothar Matthaus, ban huấn luyện đã dành quá nhiều thời gian cho những ngày nghỉ bên gia đình thay vì duy trì sự tập trung tuyệt đối cho giải đấu.

"Họ mới đến Mỹ chưa đầy hai tuần nhưng gia đình đã có mặt đông đủ. Theo tôi, điều đó chỉ nên xảy ra khi đội tuyển vào đến tứ kết hoặc đi xa hơn. Sự tập trung đơn giản là không hướng vào World Cup", ông nhấn mạnh.

HLV Nagelsmann cần ra đi

Không chỉ tiết lộ những bất ổn hậu trường, Lothar Matthaus còn đưa ra nhận định gây chú ý về tương lai của HLV Nagelsmann. Sau trận thua Paraguay, HLV Nagelsmann khẳng định ông không có ý định từ chức và muốn hoàn thành hợp đồng kéo dài đến sau EURO 2028. Tuy nhiên, Lothar Matthaus tin rằng DFB sẽ phải thực hiện một cuộc cải tổ lớn.

"Tôi tin rằng sau World Cup này, chúng ta cần tiếp tục với một HLV mới và ông Nagelsmann sắp bị sa thải. Mọi chuyện đã đi quá xa. Có lẽ còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, cả trên sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ", ông nhận định.

Lothar Matthaus dự đoán HLV Nagelsmann sẽ bị sa thải ẢNH: REUTERS

Cựu danh thủ từng vô địch World Cup 1990 đánh giá màn trình diễn của tuyển Đức tại giải đấu năm nay là "dưới mức trung bình". Ông cho rằng thất bại trước Paraguay không phải tai nạn nhất thời bởi trước đó "Cỗ xe tăng" đã bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn trong trận thua Ecuador ở vòng bảng.

Lothar Matthaus thẳng thắn: "Một trận đấu tệ thì ai cũng có thể gặp phải. Nhưng chúng tôi đã chơi thảm họa trước Ecuador rồi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Đức lại bị loại bởi một đối thủ yếu như Paraguay. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy buồn vì những gì đội tuyển đã thể hiện".