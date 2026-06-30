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Thế giới

Xét xử vụ tài xế tông chết 2 anh em song sinh người Việt ở Đức

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Tòa án khu vực Frankfurt am Main (Đức) đã mở phiên xét xử Mohammad S. (24 tuổi) trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Frankfurt gần một năm trước, khiến 2 anh em song sinh người Việt tử vong và một người Việt khác bị thương nặng.

Theo báo địa phương Hessenschau, luật sư bào chữa của Mohammad S. mở đầu phiên tòa ngày 29.6 bằng cách mô tả vụ tai nạn là một "thảm họa nhân đạo", không chỉ đối với các nạn nhân và gia đình họ, mà cả với thân chủ của bà.

Luật sư cho rằng Mohammad S. là "một người đàn ông hoàn toàn bình thường hiện vẫn ở trong tù". Luật sư lập luận rằng tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị cáo không tỉnh táo mà rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý nghiêm trọng.

Xét xử vụ tài xế tông chết 2 anh em song sinh người Việt ở Đức - Ảnh 1.

Bị cáo Mohammad S. (ở giữa) trong phòng xử án về cáo buộc gây tai nạn khiến 3 người Việt thương vong tại Đức ngày 29.6.2026

ẢNH: t-online – Frankfurt

Vụ tai nạn xảy ra tối 5.7.2025 tại đường Mainzer Landstraße, Frankfurt. Văn phòng công tố cáo buộc Mohammad S., đến từ Bad Kreuznach thuộc bang Rhineland-Palatinate (Đức), đã sử dụng khí cười cùng bạn bè bên bờ sông Main trước khi lái xe của cha mình về nhà.

Theo cáo trạng, bị cáo lái xe với tốc độ khoảng 75 km/giờ trên đoạn đường có giới hạn 50 km/giờ. Chiếc xe sau đó lao vào làn đường dành cho xe đạp và tông trúng 2 anh em song sinh người Việt 23 tuổi đang đi xe scooter điện. Một người tử vong tại hiện trường, người còn lại qua đời không lâu sau đó tại bệnh viện.

Hai nạn nhân là anh Nguyễn Duy Quang và anh Nguyễn Quang Minh. Vụ việc trên đã từng gây chấn động cộng đồng người Việt tại Đức.

Xét xử vụ tài xế tông chết 2 anh em song sinh người Việt ở Đức - Ảnh 2.

Hai anh em song sinh người Việt gặp nạn ở Đức

ẢNH: gofundme

Chỉ vài giây sau, bị cáo Mohammad S. tiếp tục tông vào một người điều khiển xe điện khác là anh Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi), hay còn được biết đến là TikToker Bốp. Theo cáo trạng, nạn nhân bị hất văng lên kính chắn gió, nằm trên nắp ca-pô khoảng 70 m trước khi rơi xuống đường ray xe điện, theo báo Bild của Đức.

Anh Hiếu bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Một phần chân dưới của anh sau đó phải bị cắt bỏ. Anh cũng bị tổn thương nặng ở não và các cơ quan nội tạng.

Luật sư của anh Hiếu cho biết hậu quả vụ tai nạn đến nay vẫn "thảm khốc". Đại diện pháp lý của nguyên đơn yêu cầu ít nhất 300.000 euro (tương đương khoảng 9 tỉ đồng) tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần và thể chất, cùng một khoản trợ cấp suốt đời.

Theo thẩm phán, anh Hiếu hiện chưa đủ sức khỏe để ra tòa làm chứng. Bạn gái của một trong 2 anh em song sinh, người sống sót sau vụ tai nạn và không bị thương về thể chất, cũng chưa thể làm chứng do chấn thương tâm lý.

Sau khi tông anh Hiếu, Mohammad S. bị cáo buộc bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 4 km từ hiện trường, bị cáo bỏ lại chiếc xe hư hỏng nặng và tháo biển số. Sau khi gọi điện cho cha của mình, Mohammad S. quay lại hiện trường khoảng 2 giờ sau và tự thú với cảnh sát.

Văn phòng công tố truy tố Mohammad S. tội mưu sát trong vụ tông trúng anh Hoàng Trung Hiếu, với lập luận rằng bị cáo muốn che giấu vụ tai nạn chết người xảy ra trước đó. Đối với cái chết của 2 anh em song sinh, bị cáo bị truy tố tội ngộ sát do sơ suất.

Theo kế hoạch của tòa, phiên xét xử dự kiến kéo dài đến giữa tháng 9.

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Truyền thông Đức đưa tin, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Frankfurt (Đức) khiến 2 người tử vong, một thanh niên bị thương nặng. Cả 3 nạn nhân đều là người Việt Nam, trong đó có Hoàng Trung Hiếu, được biết đến là TikToker Bốp. Vụ tai nạn khiến anh phải cắt bỏ một phần chân, 2 nạn nhân còn lại tử vong.

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