100 cảnh sát bảo vệ HLV Hàn Quốc tại sân bay, KFA chính thức bị điều tra

Theo truyền thông Hàn Quốc, HLV Hong Myung-bo cùng một số trụ cột như Kim Min-jae, Hwang Hee-chan và Lee Kang-in sẽ đáp chuyến bay về nước trước vào ngày 30.6. Trong khi đó, đội trưởng Son Heung-min và nhiều cầu thủ khác trở về theo lịch trình riêng.

Lo ngại "mưa trứng" tại sân bay Incheon

Sau khi Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, sự chỉ trích nhắm vào HLV Hong Myung-bo bùng nổ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Không ít CĐV tuyên bố sẽ đến sân bay Incheon để phản đối vị chiến lược gia 57 tuổi, thậm chí có người đe dọa ném trứng hoặc thực hiện các hành vi quá khích.

OSEN nhấn mạnh: "Nghiêm trọng hơn, cảnh sát Hàn Quốc đã phải vào cuộc điều tra một số lời đe dọa nặng nề nhắm đến cựu danh thủ từng dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2014".

HLV Hong Myung-bo đang bị CĐV Hàn Quốc đe dọa ẢNH: REUTERS

Để ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố, Cảnh sát sân bay quốc tế Incheon quyết định huy động khoảng 100 nhân sự, bao gồm các đơn vị cơ động và lực lượng an ninh sân bay. Lối di chuyển của đội tuyển sẽ được tách biệt hoàn toàn với hành khách thông thường.

Nhà chức trách cũng phát đi cảnh báo cứng rắn rằng mọi hành vi ném đồ vật, hành hung hoặc cản trở hoạt động tại sân bay sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Động thái này được xem là chưa từng có đối với một HLV đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, phản ánh mức độ căng thẳng và bức xúc mà dư luận nước này đang dành cho ông Hong Myung-bo.

Ngay sau khi Hàn Quốc chính thức bị loại, HLV Hong Myung-bo đã tuyên bố từ chức. Tối 28.6, ông cho biết: "Tôi rất tiếc vì không thể mang lại kết quả như kỳ vọng của người dân. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tư cách HLV trưởng và xin từ chức kể từ hôm nay".

Tuy nhiên, điều khiến dư luận Hàn Quốc càng tức giận là việc ông chỉ đọc một tuyên bố được chuẩn bị sẵn trong khoảng hai phút rồi rời đi mà không nhận bất kỳ câu hỏi nào từ giới truyền thông.

Nhiều tờ báo thể thao Hàn Quốc chỉ trích đây là cách hành xử thiếu trách nhiệm của người đứng đầu đội tuyển sau thất bại bị xem là tệ nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

OSEN nhận xét: “Tại World Cup 2026, Hàn Quốc chỉ xếp thứ 34 chung cuộc. Nếu giải đấu vẫn giữ thể thức 32 đội như trước đây, đội bóng xứ kim chi thậm chí còn không đủ điều kiện góp mặt ở vòng chung kết”.

Chính phủ Hàn Quốc vào cuộc, KFA bị điều tra đặc biệt

Không chỉ HLV Hong Myung-bo đối mặt áp lực khổng lồ, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cũng đang trở thành tâm điểm chỉ trích. Ngày 29.6, Bộ trưởng VH-TT-DL Hàn Quốc, ông Choi Hwi-young tuyên bố đã chính thức tiến hành cuộc kiểm toán đặc biệt đối với KFA nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.

KFA chính thức bị điều tra sau thất bại của đội tuyển ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo ông Choi Hwi-young, một ủy ban điều tra độc lập gồm các chuyên gia bên ngoài sẽ được thành lập để xem xét toàn bộ quá trình quản lý, điều hành và các quyết định nhân sự của liên đoàn.

"Nếu phát hiện sai phạm, hành vi bất chính hoặc vi phạm pháp luật, những người chịu trách nhiệm sẽ bị xử lý đến cùng", Bộ trưởng Choi Hwi-young nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae-myung cũng công khai nhận định thất bại của đội tuyển là "một thất bại về tổ chức và nhân sự", đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện đối với KFA.

Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc còn dự kiến mở kênh tiếp nhận tố giác từ người dân để thu thập thêm thông tin liên quan đến hoạt động của liên đoàn.

Làn sóng phản đối hiện không chỉ hướng vào HLV Hong Myung-bo mà còn lan rộng tới toàn bộ bộ máy điều hành bóng đá Hàn Quốc. Hội CĐV chính thức của đội tuyển Hàn Quốc, Red Devils, đã phát đi thông cáo gay gắt, yêu cầu cải tổ toàn diện KFA và cho rằng việc từ chức của HLV Hong không thể là dấu chấm hết cho cuộc khủng hoảng hiện tại.

Nhiều người hâm mộ cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về những người đã lựa chọn và gia hạn hợp đồng với HLV Hong Myung-bo đến tận Asian Cup 2027, nhưng lại gần như biến mất khỏi truyền thông sau khi đội tuyển thất bại.