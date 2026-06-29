Đang hưởng niềm vui, đội trưởng Cabo Verde bị điều tra: FIFA lên tiếng nóng

Đội tuyển Cabo Verde đang là một trong những hiện tượng thú vị nhất tại World Cup 2026 khi lần đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, hành trình cổ tích của "Cá mập xanh" đang bị phủ bóng bởi những rắc rối pháp lý liên quan đến đội trưởng Ryan Mendes.

Theo tiết lộ từ Globo và nhiều nguồn tin quốc tế, Ryan Mendes hiện là đối tượng trong một cuộc điều tra của cảnh sát New Zealand sau khi bị một nữ phiên dịch viên người Brazil cáo buộc hiếp dâm.

Ryan Mendes là đội trưởng của Cabo Verde ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trước những thông tin gây xôn xao, rạng sáng 29.6 (giờ Việt Nam) FIFA đã đưa ra phản hồi chính thức. Trong tuyên bố gửi tới Globo, FIFA cho biết đang liên hệ với các cơ quan chức năng New Zealand để theo dõi vụ việc.

"Cơ quan này hết sức nghiêm túc xem xét mọi cáo buộc về hành vi sai trái và có các quy trình rõ ràng để tiếp nhận báo cáo. Tuy nhiên, các cơ quan tư pháp độc lập không bình luận về những cuộc điều tra đang diễn ra hoặc có thể đang diễn ra. Chúng tôi không thể bình luận thêm vào thời điểm này", FIFA nhấn mạnh.

Theo các nguồn tin được công bố, FIFA đã nhận được thông tin từ phía người khiếu nại từ ngày 10.5. Tuy nhiên, đến nay tổ chức này vẫn chưa đưa ra bất kỳ biện pháp kỷ luật hay quyết định liên quan nào đối với cầu thủ 36 tuổi.

Cáo buộc nghiêm trọng

Theo đơn tố cáo, sự việc được cho là xảy ra tối 27.3 tại khách sạn nơi đội tuyển Cabo Verde lưu trú ở TP.Auckland trong thời gian thi đấu giao hữu tại châu Đại Dương.

Người phụ nữ cho biết Mendes đã vào phòng khách sạn của cô và có hành vi bạo lực trước khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Cô khai rằng đã bị bóp cổ, đấm và cắn trong lúc cố gắng chống trả.

Ngay sau đó, người phụ nữ đã trình báo cảnh sát và tiến hành các thủ tục giám định y khoa. Hồ sơ điều tra chính thức được cảnh sát New Zealand mở từ ngày 10.4.

Ryan Mendes (bìa trái) cùng đội tuyển Cabo Verde viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo báo cáo từ các điều tra viên, nhiều tài liệu và chứng cứ đã được thu thập, bao gồm hình ảnh thương tích, hồ sơ y tế cũng như các tài liệu liên quan. Cơ quan chức năng cũng đã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát của khách sạn và đang chờ kết quả giám định pháp y cuối cùng trước khi quyết định có đưa ra cáo buộc hình sự chính thức hay không.

Đáng chú ý, nguyên đơn cùng chồng đã gửi các văn bản thông báo đến FIFA và Liên đoàn Bóng đá Cabo Verde vào ngày 10.5, kèm theo bản tường trình sự việc và yêu cầu loại Ryan Mendes khỏi World Cup 2026. Họ cho biết chưa nhận được phản hồi trực tiếp từ các bên liên quan.

Cabo Verde đối mặt sức ép lớn

Vụ việc xuất hiện đúng thời điểm đội tuyển Cabo Verde đang tận hưởng chiến dịch World Cup lịch sử. Đội bóng châu Phi đã vượt qua vòng bảng và giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội, nơi họ sẽ chạm trán đương kim vô địch thế giới Argentina.

Ryan Mendes là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Cabo Verde. Anh đang giữ kỷ lục là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất với 99 lần ra sân, đồng thời là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển với 22 pha lập công.

Tại World Cup 2026, Mendes đã góp mặt trong cả ba trận đấu đầu tiên của Cabo Verde và đóng vai trò quan trọng trong hành trình tạo nên bất ngờ của đại diện châu Phi. Truyền thông nước này nhận định, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng sẽ quyết định tương lai của Ryan Mendes, cũng như tác động rất nhiều đến chiến dịch World Cup lịch sử của Cabo Verde .