Cũng hòa 3 trận vòng bảng World Cup, Cabo Verde đi tiếp còn Iran bị loại đau đớn: Vì sao?

Đội tuyển Iran rời World Cup 2026 theo cách cay đắng bậc nhất vòng bảng. Sau 3 trận, đại diện Tây Á không thua khi lần lượt hòa New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Thế nhưng, 3 điểm vẫn không đủ để họ bước vào vòng knock-out.

Ngay từ trước giải, Iran đã đối mặt nhiều khó khăn ngoài sân cỏ. Những vấn đề liên quan đến thị thực, lịch trình di chuyển và địa điểm đóng quân khiến đội bóng của HLV Amir Ghalenoei không có sự chuẩn bị thuận lợi. Iran phải đặt đại bản doanh ở Tijuana (Mexico) và liên tục di chuyển qua lại giữa Mexico và Mỹ để thi đấu, tập luyện.

Người hâm mộ cổ vũ đội tuyển Iran từ quê nhà ẢNH: REUTERS

HLV Ghalenoei cho rằng đội tuyển Iran bị đối xử "rất thiếu công bằng", còn đội trưởng Mehdi Taremi gọi đây là một "World Cup thảm họa". Theo họ, những rắc rối hậu cần đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và hồi phục của toàn đội.

Những phút bù giờ nghiệt ngã

Trên sân cỏ, Iran vẫn chiến đấu đầy kiên cường. Họ mở màn bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand, tiếp đó cầm chân đội tuyển Bỉ 0-0 rồi khép lại vòng bảng với kết quả 1-1 trước Ai Cập. Ở trận đấu cuối, đại diện Tây Á đã ở rất gần chiến thắng khi Shoja Khalilzadeh đưa được bóng vào lưới đối phương ở những phút cuối. Tuy nhiên, VAR xác định lỗi việt vị và bàn thắng không được công nhận. Chỉ một tình huống mong manh ấy đã khiến Iran bỏ lỡ cơ hội tự quyết tấm vé đi tiếp.

Dù chỉ có 3 điểm sau 3 trận hòa, Iran vẫn nuôi hy vọng lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và phải chờ kết quả ở các bảng đấu còn lại. Trong phần lớn thời gian của ngày thi đấu cuối, đại diện Tây Á vẫn nằm trong nhóm được đi tiếp. Thế nhưng, ở trận đấu bảng J, Áo bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 3-3 trước Algeria ở phút 90+6. Bàn thắng muộn này làm thay đổi toàn bộ bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, giúp Algeria chen chân vào tốp 8 và đẩy Iran xuống vị trí thứ 9.

Đội tuyển Iran đã thi đấu kiên cường dù gặp nhiều khó khăn ẢNH: REUTERS

Chỉ trong vài phút, từ chỗ chuẩn bị bước vào vòng knock-out, Iran trở thành đội bị loại. Reuters mô tả đây là cái kết "đau đớn đến nghẹt thở", còn The Guardian nhận định Iran là một trong những đội tuyển phải chứng kiến số phận thay đổi theo cách tàn nhẫn nhất ở vòng bảng World Cup 2026.

Cùng hòa 3 trận, 2 số phận của Cabo Verde và Iran lại trái ngược

Điều khiến nỗi tiếc nuối của Iran lớn hơn là sự đối lập với Cabo Verde. Đại diện châu Phi cũng không thắng trận nào ở vòng bảng, nhưng với 3 trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út, họ vẫn giành vị trí nhì bảng H và vào vòng 32 đội.

Đội tuyển Cabo Verde đi tiếp với vị trí nhì bảng và sẽ chạm trán Argentina ở vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Tiền vệ Alireza Jahanbakhsh của đội tuyển Iran vẫy tay cảm ơn người hâm mộ ẢNH: REUTERS

Iran cũng hòa cả 3 trận, cũng bất bại, nhưng chỉ xếp thứ ba bảng G và bị loại khi cuộc đua giữa các đội hạng ba khép lại. Cùng một thành tích bất bại, nhưng chỉ vì cục diện bảng đấu khác nhau, số phận của hai đội rẽ sang hai hướng hoàn toàn trái ngược.

Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá. World Cup không phải lúc nào cũng có phần thưởng cho đội bất bại. Đôi khi, khác biệt giữa đi tiếp và bị loại chỉ nằm ở một bàn thắng bị VAR từ chối, một pha bóng ở phút bù giờ hoặc kết quả của một trận đấu chẳng liên quan trực tiếp.

Cabo Verde viết tiếp câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026, sẽ chạm trán Argentina ở knock-out

Với Iran, họ không gục ngã vì một thất bại trên sân. Họ gục ngã vì những phép tính lạnh lùng của bảng xếp hạng. Và chính điều đó khiến hành trình bất bại của đại diện Tây Á trở thành một trong những câu chuyện cay đắng nhất World Cup 2026.