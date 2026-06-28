Báo Hàn Quốc chua chát: Son Heung-min và bi kịch đã được báo trước

Sau loạt trận vào rạng sáng 28.6, đội tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau khi không thể lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hy vọng cuối cùng của thầy trò HLV Hong Myung-bo khép lại khi CHDC Congo đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt cuối bảng K. Kết quả này khiến Hàn Quốc bị đẩy khỏi tốp 8 và chính thức chia tay giải đấu.

Đây là lần thứ hai trong ba kỳ World Cup gần nhất Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng theo truyền thông xứ kim chi, thất bại lần này còn gây thất vọng hơn bởi họ rơi vào một bảng đấu được đánh giá khá dễ với Mexico, Nam Phi và CH Séc.

HLV Hong Myung-bo 'tái hiện thảm họa World Cup'

Ngay sau khi Hàn Quốc bị loại, Sports Chosun chạy dòng tít lớn: "HLV Hong Myung-bo tái hiện thảm họa World Cup".

Tờ báo cho rằng việc Hàn Quốc không thể vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup mở rộng lên 48 đội là kết quả khó chấp nhận với một đội tuyển đang sở hữu Son Heung-min, Lee Kang-in và Kim Min-jae.

Sports Chosun cũng nhắc lại những tranh cãi quanh quá trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo. Theo tờ báo, việc Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào vị HLV từng thất bại tại World Cup 2014 đã dẫn đến một "bi kịch được báo trước", đúng như cảnh báo của nhiều chuyên gia trước giải.

Chiến thắng trận mở màn nhưng rồi thua liên tiếp 2 trận sau, đội tuyển Hàn Quốc rời World Cup trong cay đắng ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Yonhap nhận định Hàn Quốc đã chơi "thiếu sức sống" ở trận quyết định gặp Nam Phi. Theo hãng thông tấn này, đội tuyển chỉ cần một trận hòa để giành vé đi tiếp nhưng lại thi đấu thiếu quyết liệt, không tạo được sức ép đủ lớn và phải trả giá bằng thất bại 0-1.

Khủng hoảng không còn là chuyện của một giải đấu

Thất bại tại World Cup 2026 cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của bóng đá Hàn Quốc. Sau thành tích vào bán kết Asian Cup 2023, đội tuyển liên tiếp gây thất vọng khi bị loại ở tứ kết Asian Cup 2026 và giờ là dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup.

Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cho rằng vấn đề không nằm ở chất lượng cầu thủ. Hàn Quốc vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đã và đang thi đấu tại châu Âu, nhưng thiếu một lối chơi rõ ràng và chưa xây dựng được bản sắc ổn định như Nhật Bản.

Đây gần như chắc chắn là kỳ World cup cuối của Son Heung-min ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, cựu đội trưởng Park Ji-sung cũng lên tiếng sau thất bại trước Nam Phi. Theo truyền thông Hàn Quốc, anh cho rằng đội tuyển đang lặp lại những sai lầm từng mắc phải ở World Cup 2014 khi thiếu kế hoạch tấn công rõ ràng và không cho thấy sự cải thiện qua từng trận đấu.

Sau trận thua Nam Phi, làn sóng phản đối HLV Hong Myung-bo cũng bùng nổ. Quyết định cất Son Heung-min trên ghế dự bị ở trận đấu quyết định trở thành tâm điểm chỉ trích, khi Hàn Quốc thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian trước khi đội trưởng được tung vào sân ở hiệp hai.

World Cup 2026 khép lại với nhiều câu hỏi dành cho bóng đá Hàn Quốc hơn là những lời tiếc nuối. Họ chỉ ghi 2 bàn sau 3 trận, thua Mexico và Nam Phi, rồi phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác trước khi chính thức bị loại.

HLV Hong Myung-bo khó giữ được ghế sau thất bại thảm hại này ẢNH: REUTERS

Truyền thông Hàn Quốc cũng không tránh khỏi việc đặt đội tuyển lên bàn cân với Nhật Bản. Nếu Nhật Bản ngày càng khẳng định vị thế của nền bóng đá hàng đầu châu Á bằng lối chơi hiện đại và thành tích ổn định ở World Cup, thì Hàn Quốc lại liên tục thụt lùi.

Đây không đơn thuần là một thất bại chuyên môn mà là dấu hiệu cho thấy đội tuyển cần một cuộc tái thiết toàn diện. Khả năng HLV Hong Myung-bo tiếp tục dẫn dắt đội tuyển là rất thấp, trong khi Son Heung-min cũng gần như chắc chắn sẽ không còn góp mặt ở World Cup 2030.

Sau một kỳ World Cup được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nhờ thể thức 48 đội, bóng đá Hàn Quốc lại rời giải với cảm giác thất vọng lớn hơn bao giờ hết.