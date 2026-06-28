Argentina đáng sợ nhất khi không cần phụ thuộc vào… Messi

Lionel Messi vẫn ghi bàn, Argentina vẫn thắng nhưng sau trận thắng 3-1 trước đội tuyển Jordan ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 vào sáng 28.6 (theo giờ Việt Nam), điều đáng chú ý nhất không chỉ là một kỷ lục mới của siêu sao 39 tuổi.

Điều khiến các đối thủ phải dè chừng hơn là việc Argentina đã thắng trong thế trận khá nhẹ nhàng dù Messi chỉ xuất hiện từ ghế dự bị.

Messi vẫn tỏa sáng nhưng anh không còn đơn độc ẢNH: REUTERS

HLV Lionel Scaloni thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Argentina đã chắc chắn đứng đầu bảng. Messi được nghỉ, nhiều trụ cột cũng không phải đá chính để giữ sức cho vòng knock-out. Dù vậy, đội bóng Nam Mỹ vẫn kiểm soát trận đấu, tạo ra khác biệt bằng Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez rồi mới đến Messi.

Đó là hình ảnh rất khác so với nhiều kỳ World Cup trước, khi Argentina thường bị nhìn nhận qua một câu hỏi quen thuộc: Messi có kéo nổi cả đội hay không?

Khi Messi không còn phải gánh cả đội

Trong nhiều năm, Argentina gần như sống trong nhịp thở của Messi. Khi anh tạo ra khoảnh khắc thiên tài, đội bóng có thể vượt qua bế tắc. Khi anh bị phong tỏa, Argentina dễ rơi vào trạng thái thiếu ý tưởng.

World Cup 2026 đang cho thấy một phiên bản khác. Messi vẫn là ngôi sao lớn nhất, nhưng không còn là phương án duy nhất. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Lo Celso hay Nico Paz đều có thể chia sẻ trách nhiệm tấn công. Argentina vì thế không còn phải chờ một pha xử lý của Messi để mở khóa trận đấu.

Trước Jordan, Lo Celso ghi bàn từ đá phạt, Lautaro Martinez lập công trên chấm phạt đền, còn Messi chỉ vào sân sau đó để khép lại trận đấu. Cách chiến thắng ấy cho thấy Argentina đang có nhiều tầng sức mạnh hơn. Họ có đội hình chính, có phương án xoay tua và vẫn còn một Messi đủ khả năng định đoạt mọi thứ chỉ trong vài chục phút. Đây mới là điều đáng sợ.

HLV Scaloni đang cho thấy tầm nhìn chiến thuật rất sắc bén ẢNH: REUTERS

Một Argentina phụ thuộc vào Messi có thể bị bắt bài. Nhưng một Argentina vẫn thắng khi Messi ngồi dự bị, rồi tung anh vào sân như một "đòn kết liễu", là đối thủ khó lường hơn rất nhiều.

HLV Scaloni đang tính đường dài

Ở tuổi 39, Messi không thể và cũng không cần chơi như chính anh của 10 năm trước. Điều quan trọng là Scaloni hiểu điều đó. Việc để Messi dự bị trước Jordan không chỉ là xoay tua đơn thuần. Đó là cách Argentina quản lý nguồn lực quý nhất của mình. Thay vì vắt kiệt đội trưởng ở những trận đã an bài, Scaloni giữ anh cho các thời điểm thật sự cần thiết.

Cách dùng Messi hiện tại giống một vũ khí chiến lược hơn là một điểm tựa bắt buộc. Anh không cần xuất hiện từ đầu để Argentina chơi tốt. Nhưng khi anh vào sân, đối thủ vẫn phải thay đổi cách phòng ngự, khán đài thay đổi bầu không khí và trận đấu lập tức có cảm giác khác.

Đã có những cá nhân san sẻ gánh nặng ghi bàn cùng Messi ẢNH: REUTERS

Điều này cũng giúp Argentina bước vào vòng knock-out với trạng thái cân bằng hơn. Các vệ tinh xung quanh Messi được trao cơ hội, các phương án dự phòng được kiểm nghiệm, còn đội trưởng vẫn có thời gian giữ sức.

Đối thủ tiếp theo của Argentina là Cabo Verde - hiện tượng lớn của vòng bảng sau khi bất bại trước Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út. Đại diện châu Phi chắc chắn sẽ không dễ bị đánh bại, bởi họ chơi kỷ luật, lì lợm và biết cách kéo đối thủ vào thế trận khó chịu.

Cabo Verde đang là hiện tượng lớn nhất World Cup năm nay ẢNH: REUTERS

Nhưng nếu Argentina tiếp tục duy trì được hình ảnh như vòng bảng, nơi họ không cần phô diễn quá nhiều mà vẫn kiểm soát được trận đấu, nhà đương kim vô địch sẽ rất đáng gờm. Bởi phiên bản đáng sợ nhất của Argentina không phải là đội bóng chỉ biết chờ Messi tạo phép màu. Mà là đội bóng có thể tự vận hành, tự thắng trận, rồi để Messi xuất hiện đúng lúc nhằm kết thúc mọi hy vọng của đối thủ.