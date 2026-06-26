Mỹ nhân Hàn hứng chỉ trích vì chồng mắc sai lầm ở World Cup

Kim Seung Gyu mắc sai lầm ở World Cup khiến vợ - Kim Jin Kyung bị vạ lây ẢNH: REUTERS, CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM KIM JIN KYUNG

Theo Koreaboo, mọi chuyện bắt đầu từ kết quả trận đấu giữa đội Hàn Quốc và Mexico thuộc khuôn khổ World Cup 2026 diễn ra hôm 19.6. Thời điểm đó, những cầu thủ từ xứ kim chi để thua với tỷ số 1 - 0, khi Kim Seung Gyu không chặn được bóng, tạo cơ hội để đối thủ Luis Romo ghi bàn. Sau trận đấu, Kim Seung Gyu lập tức hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ bóng đá tại quê nhà trong nhiều ngày qua.

Không dừng ở việc chê bai kỹ năng, phong độ thi đấu của cầu thủ này, những khán giả quá khích còn chuyển sang tấn công vợ anh là nữ diễn viên kiêm người mẫu Kim Jin Kyung. Trên mạng xã hội, dân tình thi nhau tràn vào trang cá nhân của người đẹp 29 tuổi, để lại nhiều bình luận gay gắt, tiêu cực. Thậm chí, video ghi lại quá trình sinh con gần đây của nghệ sĩ 9X này cũng ngập tràn những lời chỉ trích nặng nề. Trước làn sóng tấn công dữ dội từ nhiều người, cô phải khóa bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Đối với kênh YouTube riêng, Kim Jin Kyung chỉ cho phép người đã đăng ký bình luận.

Kim Seung Gyu (áo vàng) mắc sai lầm ở trận Hàn Quốc - Mexico ẢNH: REUTERS

Kim Jin Kyung và Kim Seung Gyu kết hôn năm 2024 và vừa đón con đầu lòng vào đầu tháng 6.2026. Thời điểm đó, cầu thủ họ Kim đang bận rộn cho các trận đấu World Cup cùng đội tuyển Hàn Quốc. Theo báo cáo của truyền thông xứ Hàn, Kim Seung Gyu đã bỏ lỡ khoảnh khắc kề cận vợ đón con gái chào đời và chỉ mới thấy con qua ảnh, cuộc gọi video vì lịch trình bận rộn.

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Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Perfume chia sẻ về hành trình sinh con: "Dù quá trình sinh nở đau đớn hơn cả những gì mẹ từng tưởng tượng, đau gấp nhiều lần những gì có thể hình dung... nhưng đó chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Đến giờ mẹ vẫn chưa thật sự tin rằng sinh linh bé nhỏ này đã xuất hiện và khiến một người cứng rắn, lý trí như mẹ trở nên yếu mềm. Nhưng mẹ và bố sẽ cố gắng làm thật tốt nhé! Yêu con".

Việc đông đảo dân mạng xứ Hàn quay sang tấn công Kim Jin Kyung và con gái cô đang làm dấy lên câu hỏi về việc giữ ranh giới giữa sự nghiệp và đời tư của cầu thủ cũng như việc người hâm mộ cần duy trì quy tắc ứng xử văn minh. Nhiều ý kiến cho rằng những người hâm mộ quá khích đã vượt quá giới hạn khi tấn công cả vợ con của cầu thủ, nhất là khi cô vừa mới sinh con và đang trong giai đoạn nhạy cảm, cần được chăm sóc về tinh thần lẫn thể chất.

Kim Jin Kyung sinh năm 1997, được biết đến là người mẫu, diễn viên trẻ tiềm năng ở làng giải trí Hàn Quốc. Cô được nhiều khán giả biết đến khi tham gia Korea's Next Top Model 2012 và giành ngôi á quân. Người đẹp cũng từng tham gia show thực tế ăn khách We Got Married hồi 2016. Kim Jin Kyung sau đó lấn sân sang đóng phim, góp mặt trong một số tác phẩm: Andante, Tofu Personified, Perfume…