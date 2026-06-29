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Thể thao World Cup 2026

Người hùng giúp Canada loại Nam Phi khiến CĐV xúc động, HLV Jesse Marsch gây tranh cãi vì…

Văn Trình
Văn Trình
Bàn thắng ở phút bù giờ của Stephen Eustaquio giúp Canada đánh bại Nam Phi để vào vòng 16 đội World Cup 2026. Sau trận, tiền vệ này bật khóc đầy xúc động, còn HLV Jesse Marsch lại trở thành tâm điểm bởi tranh cãi với trọng tài.

Bàn thắng lịch sử của Canada và những giọt nước mắt

Trận đấu trên sân Los Angeles (rạng sáng 29.6) bị đánh giá là một trong những màn so tài kém hấp dẫn nhất kể từ đầu World Cup 2026. Hai đội chơi chặt chẽ, tạo ra rất ít cơ hội ăn bàn và phần lớn thời gian thi đấu diễn ra trong thế trận giằng co.

Tưởng chừng trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, bóng bật ra đúng vị trí của Stephen Eustaquio bên ngoài vòng cấm. Tiền vệ 29 tuổi tung cú sút quyết đoán đưa bóng găm vào góc thấp khung thành Nam Phi, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Canada.

Người hùng giúp Canada loại Nam Phi khiến CĐV xúc động, HLV Jesse Marsch gây tranh cãi vì…- Ảnh 1.

Stephen Eustaquio (số 7) ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội tuyển Canada vượt qua Nam Phi

ẢNH: REUTERS

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Eustaquio không giấu nổi cảm xúc. Trong cuộc phỏng vấn trên sân, ngôi sao của Canada bật khóc khi nhắc đến cha mẹ đã qua đời.

Mẹ của Eustaquio mất năm 2023 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư não. Chỉ một năm sau, cha anh cũng qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim. Những mất mát liên tiếp đã để lại khoảng trống rất lớn trong cuộc đời cầu thủ này.

"Tất cả những gì tôi làm đều vì gia đình, vì bố mẹ, vì bạn gái, vì con gái tôi. Vì những người bạn ở quê nhà và tất cả những người luôn bên cạnh tôi", Eustaquio nghẹn ngào chia sẻ.

Tiền vệ của Canada cho biết toàn đội đã chiến đấu bằng tất cả quyết tâm để mang niềm vui tới người hâm mộ nước nhà.

"Chúng tôi luôn tin tưởng vào bản thân. Khi tôi tung cú sút đó, tôi có cảm giác như cả sân vận động cùng sút với mình. Tôi rất hạnh phúc", anh nói.

Eustaquio cũng nhấn mạnh niềm tin đang là vũ khí lớn nhất của Canada ở kỳ World Cup trên sân nhà. Theo anh, sau khi vượt qua vòng bảng, toàn đội bắt đầu tin rằng họ có thể tạo nên điều đặc biệt.

HLV Jesse Marsch nổi nóng kịch liệt với trọng tài

Trong khi Eustaquio trở thành người hùng của Canada, HLV Jesse Marsch lại gây tranh cãi khi phản ứng gay gắt với trọng tài.

Cuối hiệp 1, Canada cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền khi Richie Laryea ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với hậu vệ Khuliso Mudau bên phía Nam Phi. Tuy nhiên, trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11 m, đồng thời VAR cũng không can thiệp.

Quyết định này khiến HLV Jesse Marsch vô cùng tức giận. Ngay khi hiệp 1 kết thúc, cựu HLV Leeds United lại gây chú ý khi lao vào sân để tìm cách đối chất với tổ trọng tài.

Tình hình trở nên căng thẳng đến mức trung vệ Moise Bombito phải trực tiếp chạy tới ngăn cản ông thầy của mình. Hậu vệ Canada liên tục khuyên HLV Jesse Marsch bình tĩnh, thậm chí dùng sức để giữ ông không tiến lại gần các trọng tài.

Người hùng giúp Canada loại Nam Phi khiến CĐV xúc động, HLV Jesse Marsch gây tranh cãi vì…- Ảnh 2.

HLV Jesse Marsch với những phản ứng gây chú ý ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Tình huống này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên các kênh truyền hình và mạng xã hội. Cựu tuyển thủ Anh Dion Dublin cho rằng trọng tài đã xử lý chính xác và HLV Jesse Marsch không cần thiết phải phán ứng quá mạnh đến vậy. Đồng thời, Bombito cũng nhận được khen ngợi vì ngăn chặn kịp thời hành động của HLV trưởng Canada trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Trong khi đó, chuyên gia trọng tài Christina Unkel ban đầu nhận định Canada có lý do để đòi phạt đền. Tuy nhiên sau khi xem lại các góc quay và phân tích tác động của VAR, bà thừa nhận quyết định không thổi phạt là phù hợp với luật. 

Dù chiến thắng không đến từ một màn trình diễn thuyết phục, Canada vẫn hoàn thành mục tiêu lớn nhất là giành vé vào vòng 16 đội.

HLV Jesse Marsch dành nhiều lời khen cho các học trò sau trận đấu: "Những cầu thủ này là những người hùng của Canada. Đó chính là điều tôi đã nói với họ trong phòng thay đồ. Tôi vô cùng tự hào về những gì họ đã làm được".

Vượt qua Nam Phi, đội tuyển Canada sẽ gặp Ma Rốc hoặc Hà Lan ở vòng 16 đội. Thử thách phía trước chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng với tinh thần chiến đấu và niềm tin đang lên cao, đội tuyển Canada vẫn có quyền mơ về một hành trình kỳ diệu tại World Cup 2026.

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