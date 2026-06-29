'Messi Nhật Bản' lỡ hẹn đại chiến Brazil, HLV Moriyasu tuyên bố mạnh mẽ muốn viết lại lịch sử

Trong buổi họp báo trước trận diễn ra tại Houston (Mỹ), HLV Hajime Moriyasu xác nhận Takefusa Kubo chưa đủ điều kiện thi đấu sau chấn thương đầu gối trái gặp phải ở trận mở màn vòng bảng với Hà Lan (15.6).

"Takefusa Kubo sẽ không thể thi đấu trong trận gặp Brazil. Cậu ấy vẫn chưa tham gia tập luyện cùng toàn đội và mới chỉ có thể thực hiện các bài chạy cá nhân. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sớm bình phục và đang nỗ lực hết mình để lấy lại thể trạng tốt nhất", nhà cầm quân 57 tuổi cho biết.

Takefusa Kubo (áo xanh) rời sân ở trận gặp Hà Lan và không kịp hồi phục để tham gia trận đấu với Brazil ẢNH: REUTERS

Takefusa Kubo được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của Nhật Bản. Ngôi sao đang khoác áo Real Sociedad từng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo trong trận hòa Hà Lan trước khi phải rời sân vì chấn thương.

Sau đó, tiền vệ 25 tuổi liên tiếp bỏ lỡ các trận gặp Tunisia và Thụy Điển. Dù đã trở lại hội quân cùng đội tuyển tại Houston và xuất hiện trên sân tập lần đầu tiên kể từ khi chấn thương, Takefusa Kubo vẫn chỉ tập riêng với giáo án phục hồi.

Nhiều nguồn tin từ Nhật Bản từng kỳ vọng cầu thủ này có thể góp mặt trên băng ghế dự bị trước Brazil. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng từ ban huấn luyện đã khép lại mọi hy vọng về màn tái xuất của "Messi Nhật Bản" ở vòng đấu này.

HLV Moriyasu đã chuẩn bị mọi kịch bản, mơ tạo địa chấn trước Brazil

Việc mất đi ngôi sao có khả năng sáng tạo hàng đầu chắc chắn là tổn thất lớn đối với đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, HLV Moriyasu vẫn thể hiện sự tự tin trước cuộc chạm trán với đội tuyển Brazil.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi tôn trọng Brazil. Họ là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới và luôn nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch. Nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội chiến thắng. Chúng tôi muốn làm nên lịch sử một lần nữa".

Niềm tin của chiến lược gia người Nhật không phải không có cơ sở. Tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản từng gây chấn động khi đánh bại Brazil 3-2 trong trận giao hữu tại Tokyo, qua đó lần đầu tiên hạ gục đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup sau 14 lần đối đầu.

HLV Moriyasu và đội tuyển Nhật Bản đang rất tự tin trước trận đấu với Brazil ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, World Cup là câu chuyện hoàn toàn khác. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là tại World Cup 2006, khi Nhật Bản thua đậm Brazil với tỷ số 1-4.

Dưới thời HLV Moriyasu, Nhật Bản đã nhiều lần tiến rất gần cột mốc lịch sử nhưng vẫn chưa thể vượt qua vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên ở World Cup. Tại World Cup 2022, đội bóng xứ sở mặt trời mọc từng gây tiếng vang khi đánh bại Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng, nhưng sau đó gục ngã trước Croatia trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội.

Bởi vậy, HLV Moriyasu cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản trước Brazil. Nhà cầm quân này tiết lộ nếu trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu, ông sẽ không để các cầu thủ tự nguyện nhận trách nhiệm như trước đây.

"Nếu phải đá luân lưu, tôi sẽ quyết định trước thứ tự thực hiện. Lần này sẽ không có chuyện cầu thủ tự xung phong nữa", ông nói.

Lúc 0 giờ 30.6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Nhật Bản sẽ bước vào so tài với Brazil tại sân NRG. Sau vòng bảng, đội tuyển Nhật Bản cùng với Úc là 2 đại diện của châu Á góp mặt ở vòng 32 đội.