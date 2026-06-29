Neymar không có cơ hội, HLV Ancelotti làm điều bất ngờ kể từ khi dẫn dắt Brazil

Brazil đã chuẩn bị đá hiệp phụ và loạt sút luân lưu

Nếu không có gì thay đổi, thì đây là lần đầu tiên HLV Ancelotti sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát của mình như ở trận trước gặp Scotland (Brazil thắng tỷ số 3-0 cuối vòng bảng), theo ESPN.

HLV Ancelotti căn dặn Neymar khi tung anh vào sân ở trận đội tuyển Brazil gặp Scotland ngày 25.6 Ảnh: Reuters

Lý do, đây là đội hình ưng ý nhất của nhà cầm quân người Ý, và thực sự cũng không có thêm giải pháp nào khác vì Raphinha không thể thi đấu và cũng không đi cùng đội đến Houston để chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản.

Raphinha vẫn tiếp tục tập vật lý trị liệu, khả năng khả dĩ nhất với ngôi sao này là trở lại thi đấu từ vòng tứ kết nếu Brazil đi tiếp, nhưng tình hình vẫn đang bỏ ngỏ, cũng theo ESPN.

Trong khi đó, ở cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Ancelotti nói úp mở: "Dĩ nhiên, tôi không muốn tiết lộ đội hình. Tôi sẽ quyết định đội hình hoàn hảo cho trận đấu ngay trước giờ thi đấu. Nếu tôi công bố đội hình bây giờ, tất cả các bạn đều sẽ biết và sẽ không còn gì để thông báo nữa". Kèm theo đó, nhà cầm quân này nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đây không phải là trận đấu hai lượt; đây là vòng loại trực tiếp. Không có trận lượt về. Brazil may mắn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong vấn đề này. Toàn đội hiểu rất rõ cách tiếp cận những trận đấu như thế này. Tôi rất tin tưởng họ. Toàn đội đã sẵn sàng, tập trung. Chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Hiệp phụ, loạt sút luân lưu, chúng tôi đã chuẩn bị trên mọi phương diện", HLV Ancelotti nhấn mạnh, và khẳng định cuộc gặp đội tuyển Nhật Bản là thử thách thực sự đầu tiên của đội tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Cũng theo ESPN, dựa trên sự chuẩn bị trong các buổi tập gần đây, HLV Ancelotti không muốn có bất cứ mạo hiểm nào trong đội hình thi đấu.

Sự trở lại của Neymar tạo nhiều phấn khích, nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro cho Brazil trong trận quyết đấu với Nhật Bản Ảnh: Reuters

Vì vậy, gần như chắc chắn nhà cầm quân này sẽ sử dụng lại đội hình 11 cầu thủ thi đấu chính thức ở trận gặp Scotland vào ngày 25.6, trong sơ đồ 4-3-3 nhưng sẽ linh hoạt chuyển sang 4-4-2 khi phòng ngự gồm, thủ môn Alisson, các hậu vệ Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; tiền vệ Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta; trên hàng công là sao trẻ Rayan chiếm vị trí, cùng Matheus Cunha và Vinicius.

Neymar ra sao?

ESPN cho biết, Neymar ổn và đang cùng HLV Ancelotti phát triển một mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, khả năng ngôi sao này thi đấu chính ở trận gặp Nhật Bản đã được loại trừ. Neymar chỉ có thể vào sân thay người khi thế trận đã an bài, hoặc tình thế đội tuyển Brazil cần một giải pháp cuối cùng để xoay chuyển tình thế.

Neymar đã có màn ra mắt World Cup 2026 trong khoảng 15 phút cuối ở trận Brazil thắng Scotland khi tỷ số đang là 3-0. Trong thời gian này, Neymar kịp tạo ra 3 cơ hội. Nhưng với HLV Ancelotti, điều này vẫn chưa đủ, ngôi sao này vẫn cần thêm thời gian thi đấu và từng bước hồi phục thể lực mới đáp ứng việc thi đấu cường độ cao.

Do đó, HLV Ancelotti nghiêng về sử dụng cầu thủ trẻ Rayan, người đã thay thế Raphinha một cách xuất sắc trong 2 trận thắng Haiti và Scotland cùng tỷ số 3-0 ở vòng bảng.

Trong nhánh đấu của đội tuyển Brazil, nếu họ vượt qua được đội tuyển Nhật Bản, ở vòng 16 đội họ sẽ gặp Na Uy hoặc Bờ Biển Ngà (thi đấu lúc 0 giờ ngày 1.7). Nếu vào tứ kết, Brazil có thể đụng độ đội tuyển Anh và bán kết nhiều khả năng là Argentina.