Báo Nhật Bản tiếc nuối vì thua ngược Brazil: 'Thật ám ảnh, giấc mơ lại tan vỡ'

Tại vòng 16 đội diễn ra trên sân Houston (Mỹ), Nhật Bản gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công đẹp mắt của Kaishu Sano ở phút 29. Trong phần lớn thời gian còn lại, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu chiến đấu đầy quả cảm trước sức ép khổng lồ từ ứng cử viên vô địch Brazil.

Tuy nhiên, đẳng cấp của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Casemiro ghi bàn gỡ hòa đầu hiệp hai trước khi Gabriel Martinelli kết liễu hy vọng của Nhật Bản bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil.

Đội tuyển Nhật Bản (áo trắng) phải chia tay World Cup 2026 sau trận thua ngược Brazil ẢNH: REUTERS

Trận thua ngược tiếc nuối của Nhật Bản

Tờ Sankei Sports mô tả đây là một "thất bại đau lòng", đồng thời ghi lại những hình ảnh đầy cảm xúc sau trận đấu khi nhiều tuyển thủ Nhật Bản bật khóc ngay trên sân. Một số cầu thủ gần như không thể đứng vững sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi các cựu binh như Maya Yoshida hay Takumi Minamino cũng không giấu nổi nước mắt.

HLV Hajime Moriyasu xuất hiện trong cuộc họp báo với vẻ mặt thất thần. Nhà cầm quân 57 tuổi thừa nhận: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải dừng bước ở thời điểm này. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả. Tôi rất thất vọng và xin lỗi những người đã luôn tin tưởng đội tuyển Nhật Bản".

Theo Sports Hochi, hình ảnh gây xúc động nhất là tiền vệ Takefusa Kubo. Ngôi sao được ví như "Messi Nhật Bản" đã bật khóc nức nở khi chứng kiến đồng đội bị loại. Do chấn thương đầu gối gặp phải ở trận hòa Hà Lan tại vòng bảng, Kubo không thể góp mặt trong cuộc đối đầu với Brazil dù đã nỗ lực chạy đua với thời gian để hồi phục.

Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp Kubo không thể thi đấu ở trận đấu loại trực tiếp vì lý do bất khả kháng. Tại World Cup 2022, anh cũng bỏ lỡ cuộc chạm trán Croatia do bị sốt sau vòng bảng. Bởi vậy, thất bại lần này càng khiến nỗi đau của tiền vệ 25 tuổi thêm lớn.

Trong khi đó, tờ Nikkan Sports nhấn mạnh: “Thật đáng buồn và ám ảnh khi đội tuyển Nhật Bản đã 5 lần góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup nhưng đều thất bại ngay trận đầu tiên. Từ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002, Paraguay năm 2010, Bỉ năm 2018, Croatia năm 2022 cho đến Brazil năm 2026, "bức tường" vòng knock-out vẫn là thử thách chưa thể chinh phục với chúng ta”.

Sankei Sports thậm chí còn dùng cụm từ "lần thứ năm vẫn không thể thành công" để mô tả hành trình của đội tuyển Nhật Bản. Giấc mơ lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup tiếp tục dang dở, dù đội bóng này đã có một vòng bảng rất ấn tượng.

Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục nối dài kỷ lục buồn khi không thể vượt qua vòng knock-out của World Cup ẢNH: REUTERS

Thất bại của Nhật Bản cũng khiến bóng đá châu Á đứng trước viễn cảnh sạch bóng tại World Cup 2026. Trong số 9 đại diện châu Á tham dự giải đấu, chỉ còn lại Úc tiếp tục cuộc hành trình. Điều đó càng làm tăng thêm sự tiếc nuối đối với người hâm mộ Nhật Bản, những người đã tin rằng thế hệ hiện tại đủ sức tạo nên lịch sử.

Sports Nippon đánh giá: “World Cup 2026 từng được kỳ vọng sẽ là giải đấu đưa Nhật Bản lần đầu tiên bước vào nhóm những đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Houston, giấc mơ ấy một lần nữa tan vỡ”.