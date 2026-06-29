Thất bại World Cup 2026, Hàn Quốc còn là đối thủ bóng đá với Nhật Bản?

Sự thất vọng của Song Heung-min ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp ảnh: reuters

Nhật Bản đang mạnh mẽ tiến vào tốp đầu thế giới

Đội tuyển Hàn Quốc đã chìm trong thất vọng khi trở về sau thất bại đau đớn tại World Cup 2026. HLV Hong Myung-bo phải từ chức sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung yêu cầu Bộ VH-TT-DL điều tra việc dùng người thiên vị.

Điều này trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sôi động của bóng đá Nhật Bản, khi "Samurai xanh" đã có vòng bảng ấn tượng và khát khao đánh bại Brazil lần đầu tiên ở một giải đấu lớn.

Trong sự tương phản đó, truyền thông Nhật Bản như xát thêm muối vào vết đau khi nhấn mạnh khoảng cách ngày càng lớn về bóng đá giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, theo tờ Korean Times.

Với tiêu đề"Khoảng cách ngày càng lớn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản: Nhật Bản tiến vào vòng loại trực tiếp trong khi Hàn Quốc bị loại khỏi vòng bảng World Cup 48 đội", kênh TV Tokyo Sports (Nhật Bản) đánh giá kết quả trái ngược của World Cup 2026 là minh chứng rõ ràng cho vị thế hiện tại của hai đội tuyển quốc gia.

HLV Hong Myung-bo đã phải từ chức, nhưng liệu có đủ cho thất bại của Hàn Quốc? ảnh: reuters

Đội tuyển Hàn Quốc đứng thứ 3 bảng A sau khi đánh bại CH Séc trong trận mở màn, trước khi liên tiếp thua Mexico và Nam Phi. Mọi hy vọng đi tiếp nhờ 8 suất cho các đội xếp hạng 3 của Hàn Quốc đã tan biến sau chiến thắng bất ngờ của CHDC Congo trước Uzbekistan.

Bài báo cho biết, World Cup mở rộng với 48 đội tham gia đã tạo ra con đường dễ dàng hơn để vào vòng loại trực tiếp, nhưng Hàn Quốc vẫn không đạt được mục tiêu. Đây là lần đầu tiên đội tuyển xứ kim chi không lọt vào vòng loại trực tiếp kể từ World Cup 2018 tại Nga.

Bài báo ghi nhận sự thất vọng ngày càng tăng ở Hàn Quốc về màn trình diễn của đội tuyển. Ban đầu, bảng đấu được đánh giá là tương đối dễ thở, không có những ứng cử viên nặng ký như Brazil hay Argentina, nhưng kết quả lại không đạt được như kỳ vọng.

Hàn Quốc đã không thể vượt qua vòng bảng ở 2 trong 3 kỳ World Cup gần nhất ảnh: reuters

Tâm điểm chú ý đến từ những chỉ trích ngày càng tăng đối với chiến thuật và cách dùng người của HLV Hong Myung-bo, trích dẫn những mô tả gay gắt được truyền thông Hàn Quốc sử dụng bao gồm "thất bại nhục nhã", "kỳ World Cup tệ nhất trong lịch sử" và "thảm họa".

Bài báo từ Nhật Bản cũng nhấn mạnh quyết định bất thường của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc không tổ chức lễ đón tiếp khi đội tuyển trở về cũng cho thấy phần nào không khí ảm đạm bao trùm toàn đội.

Ngược lại, Nhật Bản tiến vào vòng 32 đội với thành tích bất bại ở vòng bảng ấn tượng. Những "Samurai xanh" đã hòa Hà Lan 2-2, đó đánh bại Tunisia 4-0 và cầm hòa Thụy Điển với tỷ số 1-1 trong trận đấu cuối để tiến vào vòng 32 gặp Brazil.

Nhật Bản nhận được đánh giá tích cực vì đã từng bước xây dựng một đội hình tập trung vào các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Niềm vui của cầu thủ Nhật Bản sau bàn gỡ 2-2 ở phút 88 trước Hà Lan ảnh: reuters

Sau khi đánh bại Đức và Tây Ban Nha để tiến vào vòng loại trực tiếp tại World Cup 2022, Nhật Bản một lần nữa chứng minh trình độ chơi bóng rất cao bằng trận hòa Hà Lan 2-2 ở World Cup 2026.

Bài báo đã so sánh sự tiến bộ của Nhật Bản với thất bại của Hàn Quốc khi không thể vượt qua vòng bảng dù sở hữu đội hình toàn sao do Son Heung-min, Lee Kang-in và Kim Min-jae dẫn đầu, đánh dấu lần thứ 2 Hàn Quốc bị loại ở vòng bảng trong 3 kỳ World Cup.

"Hai đội bóng này từ lâu đã đứng đầu bóng đá châu Á, nhưng khi xem xét kỹ hơn màn trình diễn gần đây tại World Cup, chiều sâu đội hình và sức mạnh tổng thể, ta thấy khoảng cách giữa họ ngày càng nới rộng.

World Cup 2026 này có thể buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về việc liệu Hàn Quốc và Nhật Bản có còn được gọi là đối thủ của nhau nữa hay không?", Tờ Korean Times dẫn lại câu hỏi của truyền thông Nhật Bản như thông điệp gửi đến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.