Tuyển thủ Hàn Quốc duy nhất dám lên tiếng sau thất bại ê chề, đội trưởng Son Heung-min vẫn im lặng

Người phá vỡ sự im lặng

World Cup 2026 khép lại theo cách đầy cay đắng với Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo đánh bại CH Czech nhưng sau đó lần lượt thua Mexico và Nam Phi, kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Dù từng có thời điểm đứng thứ 4 trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, Hàn Quốc cuối cùng rơi xuống vị trí thứ 10 trong số 12 đội hạng ba và không thể giành vé vào vòng 32 đội.

Thất bại này kéo theo một cuộc khủng hoảng mới của bóng đá xứ kim chi. HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức vào ngày 29.6, nhận toàn bộ trách nhiệm về chiến dịch không thành công của đội tuyển.

Castrop phá vỡ sự im lặng bao trùm đội tuyển Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh phần lớn tuyển thủ lựa chọn im lặng, bao gồm cả đội trưởng Son Heung-min, Jens Castrop đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội để chia sẻ cảm xúc. Anh viết: "Đây là kết quả đáng thất vọng. World Cup mà chúng tôi hằng mơ ước đã không trở thành hiện thực, nhưng đó vẫn là hành trình tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi nhìn lại những nỗ lực, sự hy sinh và niềm tin mà chúng tôi dành cho hành trình này, tôi thực sự nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nhưng bóng đá đôi khi vẫn nghiệt ngã như thế. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ chúng tôi trong từng khoảnh khắc. Từ trải nghiệm này, tôi sẽ học hỏi, trở nên mạnh mẽ hơn và tiếp tục chiến đấu. Đây mới chỉ là sự khởi đầu".

Jens Castrop có gì đặc biệt?

Castrop sinh năm 2003 tại Dusseldorf (Đức), có cha là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc. Anh trưởng thành hoàn toàn trong hệ thống đào tạo bóng đá Đức, từng khoác áo các đội trẻ của Cologne và Nurnberg trước khi phát triển thành một trong những tiền vệ trẻ triển vọng của Bundesliga. Anh còn khoác áo các đội tuyển trẻ của Đức, từ U.16 cho đến U.21.

Tháng 9.2025, Castrop đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc khi trở thành cầu thủ sinh ra ở nước ngoài mang dòng máu lai đầu tiên ra sân trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Castrop không được trọng dụng ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Sự xuất hiện của Castrop được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước thay đổi trong tư duy tuyển chọn nhân sự của bóng đá Hàn Quốc, vốn nhiều năm bị đánh giá là khá bảo thủ với các cầu thủ mang 2 quốc tịch.

Mùa giải 2025-2026 cũng chứng kiến bước tiến lớn trong sự nghiệp của Castrop ở cấp CLB. Sau khi chuyển từ Nurnberg sang Borussia Monchengladbach, tiền vệ này nhanh chóng chiếm được vị trí trong đội hình Bundesliga. Anh ra sân 28 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo.

Tại World Cup 2026, Castrop chỉ được ra sân ở trận cuối vòng bảng gặp Nam Phi. Anh có 45 phút để thể hiện năng lực. Trong ngày cả đội tuyển Hàn Quốc chơi tệ, Castrop cũng không tạo ra được điều gì khác biệt. Cầu thủ chạy cánh này tạo ra 1 cơ hội nguy hiểm và được Sofascore chấm 6,6 điểm.