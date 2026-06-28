Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra HLV Hong Myung-bo và đội tuyển quốc gia sau thất bại cay đắng

CĐV Hàn Quốc tức giận về thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích HLV Hong Myung-bo dùng người thiên vị

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết ông "hoàn toàn bối rối" và chỉ trích HLV Hong Myung-bo cùng cách dùng người thiên vị dẫn đến đội tuyển Hàn Quốc bị loại sớm khỏi World Cup 2026. Ông cũng đã yêu cầu Bộ Thể thao mở cuộc điều tra.

Tổng thống Lee Jae-myung đăng tải trên X: "Tôi không chỉ ngạc nhiên trước kết quả bất ngờ này, mà còn hoàn toàn bối rối. Một lần nữa, điều này chứng minh rằng các quyết định về nhân sự là vô cùng quan trọng.

Khi tư tưởng "chúng ta chống lại họ" được ưu tiên hơn năng lực, và một người không đủ năng lực được chọn làm lãnh đạo, thì hậu quả sẽ rõ như ban ngày".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung yêu cầu điều tra HLV Hong Myung-bo và đội tuyển Hàn Quốc ảnh: reuters

Đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá rơi vào bảng đấu tương đối dễ, nhưng 2 trận thua liên tiếp trước Mexico và Nam Phi đã khiến Son Heung-min và đồng đội chỉ đứng thứ 3 bảng A, nằm ngoài tốp 8 đội xếp hạng 3 xuất sắc nhất giành quyền vào vòng 32 đội.

Năm 2024, việc HLV Hong Myung-bo được tái bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia đã dẫn đến phản ứng mạnh mẽ, khi truyền thông Hàn Quốc tố cáo sự thiên vị và quy trình tuyển dụng thiếu minh bạch. Nhưng tất cả đều bị ông Hong phủ nhận.

Trong bài đăng của mình trên mạng xã hội, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra HLV Hong Myung-bo và đội tuyển quốc gia xung quanh vấn đề dùng người thiên vị dẫn đến thất bại ở World Cup 2026.

HLV Hong Myung-bo đang bị tẩy chay mạnh mẽ tại quê nhà Hàn Quốc ảnh: reuters

Tổng thống Lee Jae-myung viết: "Việc sử dụng nhân sự sai cách, không phân biệt được giữa lợi ích công và lợi ích cá nhân, ưu tiên lợi ích cá nhân hơn lợi ích chung - có thể xảy ra vì không được giám sát, kiểm tra. Những người có quyền trong việc sử dụng con người, phải chịu trách nhiệm.

Điều khiến công chúng cảm thấy thất vọng, dường như là kết quả của những sai sót về tổ chức và nhân sự.

Tôi đề nghị Bộ Thể thao điều tra kỹ lưỡng các tình tiết cụ thể của vụ việc này, phân tích nguyên nhân và đề ra các biện pháp để ngăn ngừa tái diễn và đảm bảo sự cải thiện".

Sự thất vọng của Song Heung-min ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp ảnh: reuters

Được biết sau khi Hàn Quốc sớm bị loại khỏi World Cup 2026, một bản kiến nghị bãi nhiệm HLV Hong Myung-bo được đăng tải trên trang web của Quốc hội Hàn Quốc vào 2 ngày trước, đã nhanh chóng thu thập đủ chữ ký cần thiết để tiến hành xem xét sơ bộ.

HLV Hong Myung-bo đang bị tẩy chay, đến mức trên mạng xã hội Hàn Quốc đang lan truyền mạnh mẽ những đoạn ghi hình cho thấy nhiều cửa hàng tại xứ sở kim chi treo biển cấm nhà cầm quân này không được phép vào trong mua đồ.