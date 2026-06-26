Báo Hàn Quốc phát báo động đỏ, HLV Hong Myung-bo bị hỏi 'đội ông bị ngộ độc phải không?’

Cửa đi tiếp của Son Heung-min và các đồng đội ngày càng hẹp

Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Nam Phi vào ngày 25.6, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục đón nhận hàng loạt tin không vui từ các bảng đấu khác. Những kết quả bất lợi khiến truyền thông nước này đồng loạt nhận định đội tuyển đang rơi vào tình trạng "báo động đỏ", còn cơ hội giành vé vào vòng knock-out ngày càng thu hẹp.

Theo SPOTV News, cú sốc lớn nhất đến từ bảng E khi đội tuyển Ecuador ngược dòng đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-1 vào sáng 26.6 để giành 4 điểm và gần như chắc chắn góp mặt trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển Hàn Quốc hiện chỉ xếp thứ 6 và phải chờ đợi 4 bảng đấu nữa để biết mình có trụ lại tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất hay không ẢNH: REUTERS

Tờ báo nhận định: "Đức gục ngã khiến Hàn Quốc mất đi thêm một đối thủ có thể vượt qua trong cuộc đua giữa các đội đứng thứ ba. Có thể nói 'một sinh mạng' trong hành trình vào vòng 32 đội của Hàn Quốc đã biến mất".

SPOTV News cho rằng nếu Đức đánh bại hoặc chỉ cần hòa Ecuador, đội bóng Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ xếp dưới Hàn Quốc. Tuy nhiên, chiến thắng bất ngờ của Ecuador khiến đại diện châu Á mất đi một cơ hội quan trọng để cải thiện vị trí.

Không chỉ Ecuador, những kết quả ở các bảng D và F cũng không diễn ra theo hướng có lợi cho Hàn Quốc. Theo News1, Paraguay hòa Úc 0-0 để kết thúc vòng bảng với 4 điểm và vượt lên trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba. Cùng thời điểm, đội tuyển Nhật Bản hòa đội tuyển Thụy Điển 1-1, giúp Thụy Điển cũng có 4 điểm và giành vé đi tiếp.

Sau loạt trận này, Hàn Quốc chỉ có 3 điểm và rơi xuống hạng 6 trong nhóm các đội đứng thứ ba. Trong khi vẫn còn 6 bảng chưa thi đấu lượt cuối, thầy trò HLV Hong Myung-bo chỉ còn biết bám víu hy vọng mong manh.

Đội tuyển Đức (áo xanh) để thua sốc ở lượt trận cuối vòng bảng ẢNH: REUTERS

Báo Star News cũng đánh giá tình hình của Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng sau khi Ecuador đánh bại Đức. Theo bài viết, trước trận đấu này nhiều đội đứng thứ ba, trong đó có Hàn Quốc và Scotland, đều kỳ vọng Đức sẽ không thua để ngăn Ecuador vượt lên. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn trái ngược đã khiến cuộc đua trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Không chỉ Hàn Quốc, Scotland cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Dẫn phân tích của hãng thống kê Opta, Star News cho biết cơ hội vào vòng knock-out của Scotland chỉ còn 7,3%.

Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn chưa thể tự quyết số phận. Với 3 điểm và hiệu số -1, đội bóng của HLV Hong Myung-bo phải chờ kết quả ở những bảng còn lại và hy vọng ít nhất 4 đội đứng thứ ba có thành tích kém hơn.

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HLV Hong Myung-bo thừa nhận: "Đây là trận đấu tệ nhất"

Sau thất bại trước đội tuyển Nam Phi, HLV Hong Myung-bo cũng không né tránh trách nhiệm. Đáng chú ý, trong buổi họp báo sau trận, phóng viên Lee Jun-hee của KBS đã đặt câu hỏi khá thẳng thắn với HLV Hong Myung-bo: "Thưa HLV, màn trình diễn hôm nay có thể nói là rất tệ. Các cầu thủ dường như đều di chuyển rất nặng nề. Tôi muốn hỏi liệu trước trận có xảy ra sự cố bất khả kháng nào, chẳng hạn như cả đội bị ngộ độc thực phẩm hay không? Nếu không có những yếu tố như vậy thì thật khó để lý giải màn trình diễn hôm nay".

HLV Hong Myung-bo nói về quyết định cất Son Heung-min trên ghế dự bị ẢNH: REUTERS

Đáp lại, HLV Hong Myung-bo phủ nhận hoàn toàn khả năng đội tuyển gặp sự cố ngoài chuyên môn: "Đúng là chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng đội hoàn toàn không gặp vấn đề nào như vậy. Tôi cũng không muốn lấy những lý do đó để bào chữa. Tuy nhiên, phải thừa nhận đây là trận đấu tệ nhất của chúng tôi trong 3 trận tại World Cup".

Trước câu hỏi của SBS về nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn thất vọng cũng như quyết định thay đổi đội hình xuất phát, HLV Hong Myung-bo cho biết mọi quyết định đều dựa trên quá trình chuẩn bị trước trận.

"Vì chúng ta đang nhìn vào kết quả nên mới nói như vậy. Khi chuẩn bị cho trận đấu, điều quan trọng với chúng tôi là làm sao để những gì đã tập luyện được thể hiện tốt nhất trên sân. Nếu biết trước kết quả thì tất nhiên tôi đã chọn cách khác. Nhưng bóng đá không như vậy. Sau khi có kết quả không tốt, người ta có thể đưa ra nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, ở một giải đấu lớn như World Cup, tôi cho rằng mọi trách nhiệm đều thuộc về HLV.

Các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tính đến sáng 26.6 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cuối cùng, mọi quyết định đều do tôi đưa ra. Nếu tôi đánh giá sai và quyết định sai thì kết quả tệ là điều phải chấp nhận. Tôi không nghĩ cần giải thích gì hơn thế", HLV Hong Myung-bo nhấn mạnh.

Khi được hỏi về điều kiện thời tiết tại Monterrey, ông thừa nhận môi trường thi đấu có phần khác biệt so với Guadalajara, nhưng không xem đó là nguyên nhân chính.

"Chúng tôi biết từ trước trận đấu thứ ba sẽ diễn ra tại đây và đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, điều kiện giữa Guadalajara và Monterrey khác nhau khá nhiều nên tôi nghĩ yếu tố môi trường cũng có phần ảnh hưởng.

Cửa đi tiếp của Scotland cũng không cao ẢNH: REUTERS

Dù vậy, tôi vẫn tin rằng chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt cho kỳ World Cup này. Các cầu thủ đều hiểu phải chơi như thế nào và phải kết thúc trận đấu ra sao. Nhưng sau khi để thủng lưới, cả đội bắt đầu mất bình tĩnh và trở nên nóng vội. Từ đó trận đấu diễn ra theo hướng không mong muốn. Tuy nhiên, đó cũng là hệ quả từ quá trình chuẩn bị và những lựa chọn của tôi", ông nói.

Giải thích về quyết định để Son Heung-min ngồi dự bị, HLV Hong Myung-bo cho biết đây là tính toán về mặt chiến thuật.

"Chúng tôi cho rằng để Son Heung-min vào sân khi đối thủ còn sung sức ngay từ đầu sẽ không hiệu quả bằng việc sử dụng cậu ấy sau hiệp một, khi đối phương đã xuống sức và khoảng trống xuất hiện nhiều hơn. Đó là cơ sở để tôi đưa ra quyết định này", ông giải thích.