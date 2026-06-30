Sao Brazil gây tranh cãi vì chế nhạo CĐV Nhật Bản sau màn ngược dòng kịch tính

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, khi các cầu thủ Brazil đang ăn mừng chiến thắng ngược dòng, Matheus Cunha tiến về phía khu vực có đông người hâm mộ Nhật Bản. Tiền đạo mang áo số 9 giơ bàn tay với 5 ngón mở rộng, đồng thời chỉ vào Quốc huy trên ngực áo và liên tục nói bằng tiếng Anh: "Tôi có năm chức vô địch".

Cử chỉ này được hiểu là lời nhắc đến 5 lần đăng quang World Cup của đội tuyển Brazil - thành tích mà chưa đội tuyển nào trên thế giới vượt qua được. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là hành động khiêu khích không cần thiết, đặc biệt khi hướng trực tiếp về phía người hâm mộ hoặc khu kỹ thuật của Nhật Bản.

Matheus Cunha đã có hành động chế nhạo CĐV Nhật Bản sau khi trận đấu kết thúc ẢNH: REUTERS

Báo Brazil lý giải ra sao?

Theo truyền thông Brazil, màn ăn mừng của Matheus Cunha chỉ diễn ra trong thời gian ngắn trước khi một thành viên ban huấn luyện Selecao nhanh chóng đưa anh rời khỏi khu vực khán đài để tránh những căng thẳng không đáng có.

Theo giải thích của tờ Folha, động thái của Matheus Cunha có thể xuất phát từ những phát biểu gây chú ý của tiền đạo Nhật Bản Kento Shiogai trước trận đấu. Chân sút này từng nhận định rằng "Brazil không còn mạnh như trước", đồng thời đánh giá Pháp và Argentina mới là những ứng viên đáng gờm nhất cho chức vô địch World Cup.

Những phát biểu đó đã tạo thêm động lực cho các cầu thủ Brazil. Sau trận, Matheus Cunha không giấu được sự phấn khích và dường như muốn đáp trả những nhận xét bị xem là coi thường truyền thống của đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

Trước khi có hành động gây tranh cãi, Matheus Cunha vừa cùng đội tuyển Brazil trải qua 90 phút đầy khó khăn trước đại diện châu Á. Nhật Bản gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Sano trong hiệp 1, khiến Selecao đứng trước nguy cơ bị loại.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Carlo Ancelotti đẩy cao đội hình tấn công và tìm được bàn gỡ do công của Casemiro từ một pha đánh đầu. Khi trận đấu tưởng như sẽ bước vào hiệp phụ, Gabriel Martinelli tỏa sáng với bàn thắng ở phút bù giờ, giúp Brazil hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục 2-1.

Đội tuyển Brazil đã có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đây cũng là lần đầu tiên Brazil giành chiến thắng trong một trận đấu mà họ bị dẫn trước kể từ khi HLV Carlo Ancelotti tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Sau trận đấu, Matheus Cunha dành nhiều lời khen cho Martinelli và nhấn mạnh sức mạnh tập thể mới là yếu tố quan trọng nhất của Brazil.

"Chúng tôi không cần một người duy nhất giải quyết mọi vấn đề. Điều đặc biệt của đội bóng này là bất kỳ ai cũng có thể trở thành người hùng khi đội cần", tiền đạo 27 tuổi chia sẻ.

Brazil hiện chờ xác định đối thủ tại vòng 16 đội, là đội thắng trong cặp đấu giữa Na Uy và Bờ Biển Ngà. Trận đấu tiếp theo của Selecao dự kiến diễn ra ngày 5.7 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), nơi họ tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ 6 trong lịch sử.