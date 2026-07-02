Nội bộ đội tuyển Bỉ gây sốc, bất hòa ngay trên sân ở trận thắng ngược Senegal

Trong thời điểm đang bị Senegal dẫn 2-0, bầu không khí trong đội hình Bỉ trở nên cực kỳ căng thẳng. Phút 70, sau một pha tấn công hỏng, Trossard và Tielemans bất ngờ lao vào tranh cãi. Theo truyền thông Bỉ, hai cầu thủ liên tục lời qua tiếng lại về cách xử lý bóng trong một tình huống tấn công.

Tờ Het Laatste News mô tả đây là cuộc cãi vã công khai giữa hai tuyển thủ, thậm chí Trossard còn có hành động đẩy mạnh về phía người đồng đội. Trong khi đó, Het Nieuwsblad cho biết Tielemans đã cố gắng trấn an nhưng ngôi sao của Arsenal không chịu lắng nghe. Những hình ảnh được truyền hình ghi lại cho thấy Romelu Lukaku cùng nhiều đồng đội phải lập tức lao vào can ngăn để tránh sự việc đi quá xa.

Trossard (số 10) và Tielemans (số 8) tranh cãi ngay trên sân, buộc các đồng đội phải can ngăn ẢNH: REUTERS

2 cầu thủ tranh cãi tỏa sáng, giúp Bỉ đi tiếp

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tuyển Bỉ xuất hiện dấu hiệu bất ổn tại World Cup 2026. Trước đó, dư luận nước này đã nhiều lần đặt dấu hỏi về bầu không khí trong phòng thay đồ khi đội bóng của HLV Rudi Garcia liên tục gây thất vọng. Bởi vậy, màn đối đầu giữa Trossard và Tielemans ngay trên sân càng làm dấy lên nghi ngờ rằng "Quỷ đỏ" đang rạn nứt đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Dù vậy, chỉ ít phút sau cuộc tranh cãi, Lukaku ghi bàn thắp lại hy vọng cho Bỉ. Đến phút 89, khoảnh khắc khiến cả thế giới bóng đá ngạc nhiên xuất hiện. Chính Trossard là người thực hiện quả tạt vào vòng cấm, còn Tielemans bật cao đánh đầu tung lưới Senegal để gỡ hòa.

Hai cầu thủ vừa cãi nhau nảy lửa lập tức chạy tới ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi sau trận đấu. Từ những người suýt mất kiểm soát vì bất đồng, họ trở thành bộ đôi cứu đội tuyển Bỉ khỏi bờ vực bị loại.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 119, VAR vào cuộc sau tình huống Tielemans bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi trực tiếp xem lại màn hình, trọng tài quyết định cho Bỉ hưởng phạt đền, bất chấp sự phản đối dữ dội từ phía Senegal.

Trên chấm 11 m ở phút 120+5, Tielemans lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương để ấn định chiến thắng nghẹt thở cho "Quỷ đỏ". Chỉ trong hơn 30 phút cuối trận, tiền vệ của Aston Villa đi từ nhân vật trung tâm của một cuộc cãi vã gây sốc đến người hùng đưa Bỉ vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Bỉ đi tiếp theo kịch bản khó tin ẢNH: REUTERS

Het Laatste Nieuws đánh giá: “Nếu phải chọn ra hình ảnh tiêu biểu nhất của tuyển Bỉ tại World Cup 2026 cho đến lúc này, đó có lẽ không phải bàn thắng quyết định của Tielemans, mà là khoảnh khắc anh và Trossard chuyển từ đối đầu sang ôm nhau ăn mừng. Một đội tuyển đầy bất ổn, nhiều tranh cãi, nhưng vẫn biết cách sống sót vào thời khắc quan trọng nhất”.