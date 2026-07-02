Trọng tài và VAR trận Anh thắng ngược Congo gây tranh cãi dữ dội: Harry Kane có ‘ăn vạ?

Trên sân Atlanta, đội tuyển Anh sớm rơi vào thế bất lợi khi Brian Cipenga ghi bàn mở tỷ số cho CHDC Congo ngay phút thứ 7. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chơi bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu và đứng trước nguy cơ bị loại sốc.

Cuối hiệp 1, tình huống tranh cãi bắt đầu xuất hiện. Trong một pha thoát xuống đối mặt thủ môn Lionel Mpasi, Harry Kane vượt qua người gác đền của CHDC Congo trước khi ngã trong vòng cấm. Tiền đạo 32 tuổi lập tức đòi phạt đền, nhưng trọng tài Adham Makhadmeh không những từ chối mà còn ra hiệu cho rằng đội trưởng đội tuyển Anh đã cố tình ngã kiếm phạt.

VAR sau đó kiểm tra tình huống nhưng không yêu cầu trọng tài ra đường biên xem lại màn hình. Quyết định giữ nguyên khiến các cầu thủ Anh phản ứng dữ dội, còn Harry Kane tiếp tục tranh luận với trọng tài ngay cả khi hiệp 1 khép lại.

Harry Kane ngã sau pha va chạm với thủ thành của đội tuyển CHDC Congo, gây ra nhiều tranh cãi ẢNH: REUTERS

Tranh cãi xuất hiện ở Anh

Tình huống này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận dữ dội trên các kênh truyền hình và mạng xã hội. Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer cho rằng đội tuyển Anh đã bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng.

Theo Shearer, thủ môn Mpasi đã lao ra với hai tay dang rộng và có va chạm với Harry Kane. Ông nhận định một tiền đạo hoàn toàn có quyền tận dụng pha tiếp xúc đó và ngã xuống khi thủ môn tự đặt mình vào vị trí nguy hiểm.

Cựu thủ môn Joe Hart cũng đứng về phía Harry Kane. Anh thừa nhận nếu là người bắt gôn trong tình huống đó, bản thân đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một quả phạt đền vì cảm thấy thủ môn CHDC Congo có lỗi.

Cùng quan điểm, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey chỉ trích VAR đã mắc “sai lầm rõ ràng”. Ông cho rằng có sự tiếp xúc thực sự giữa Mpasi và Harry Kane, đồng thời đặt câu hỏi vì sao trọng tài lại ra dấu cầu thủ Anh ăn vạ nhưng không rút thẻ vàng.

“Đối với tôi, đó rõ ràng là một quả phạt đền. Tôi rất ngạc nhiên khi VAR không can thiệp”, Halsey nhận định.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với Harry Kane. Cựu danh thủ Wayne Rooney lại đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược. Rooney cho rằng tiền đạo của đội tuyển Anh đã chủ động lao vào thủ môn sau khi mất đà. Theo ông, Harry Kane có một nhịp khựng lại rồi đổ người về phía đối thủ thay vì bị tác động đủ mạnh để ngã xuống.

“Tôi nghĩ Harry Kane tự tạo ra phần lớn pha va chạm. Thủ môn đúng là đã lao ra, nhưng có cảm giác Harry Kane chủ động lao vào đối phương. Vì thế, đây có lẽ là quyết định đúng của trọng tài”, Rooney phân tích.

Trọng tài giải thích cho Harry Kane còn tổ VAR đã không vào cuộc ở pha bóng này ẢNH: REUTERS

Sự chia rẽ trong giới chuyên môn càng khiến cuộc tranh luận trở nên nóng hơn. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đội tuyển Anh đã bị tước mất quả phạt đền rõ ràng, trong khi những người khác nhận định Kane đã tận dụng va chạm để tìm kiếm lợi thế.

Dù vậy, tranh cãi cuối cùng không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Khi đội tuyển Anh đứng trước bờ vực bị loại, Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc bằng cú đánh đầu gỡ hòa ở phút 75 trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 86, giúp “Tam sư” thắng ngược 2-1 và giành vé vào vòng 16 đội. Ở vòng đấu tiếp theo, đối thủ của thầy trò HLV Thomas Tuchel là đội đồng chủ nhà của World Cup 2026 - Mexico.