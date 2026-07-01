World Cup 2026 khốc liệt đỉnh điểm, HLV đội tuyển Ecuador bị sa thải: Người thứ 7 mất việc

Sau khi gây bất ngờ với màn lội ngược dòng trước Đức để giành vé vào vòng loại trực tiếp, Ecuador được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên địa chấn. Tuy nhiên, trước một Mexico chơi đầy năng lượng và tận dụng tốt lợi thế sân nhà tại Azteca, đội bóng Nam Mỹ đã không thể tạo thêm bất ngờ.

Ngay sau trận đấu, HLV Beccacece xác nhận sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình cùng đội tuyển Ecuador. Ông thừa nhận đội bóng đã không hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải.

“Hợp đồng của chúng tôi đã kết thúc cùng World Cup. Tôi không nghĩ chúng tôi đã đạt được điều mình hứa hẹn, đó là biến đây thành kỳ World Cup thành công nhất của Ecuador. Hôm nay đến lượt tôi phải nói lời tạm biệt”, HLV Beccacece phát biểu đầy xúc động.

HLV Beccacece là người mới nhất phải chia tay đội tuyển khi World Cup 2026 chưa khép lại ẢNH: REUTERS

Nhà cầm quân 45 tuổi cho biết ông vẫn muốn tiếp tục công việc, đặc biệt sau những gì nhận được từ các cầu thủ và ban lãnh đạo đội tuyển. Tuy nhiên, ông hiểu rằng việc không hoàn thành mục tiêu sẽ kéo theo những thay đổi tất yếu. HLV Beccacece nói: “Điều đó thật đau lòng. Tôi rất muốn tiếp tục, nhưng tôi hiểu mọi chuyện vận hành như thế nào. Quyết định này là điều rõ ràng nhất”.

HLV người Argentina cũng thẳng thắn thừa nhận Ecuador đã lép vế hoàn toàn trong hiệp 1 trước Mexico. Ông nhận xét: “Chúng tôi bị đối thủ áp đảo trong 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, toàn đội cố gắng phản ứng, kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không thể ghi được bàn thắng để tạo động lực trở lại trận đấu”.

World Cup 2026 đã có 7 HLV mất việc

Sự ra đi của HLV Beccacece đồng nghĩa World Cup 2026 đã chứng kiến 7 HLV không còn tại vị chỉ sau hơn hai tuần tranh tài. Trước đó, HLV Ronald Koeman thông báo đã từ chức HLV đội tuyển Hà Lan sau khi “Cơn lốc màu da cam” bị Ma Rốc loại ở vòng 32 đội. Chiến lược gia 63 tuổi khép lại nhiệm kỳ thứ hai cùng đội tuyển quê hương để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cũng trong ngày 30.6, HLV Marcelo Bielsa tuyên bố rời đội tuyển Uruguay sau cú sốc bị loại ngay từ vòng bảng. Nhà cầm quân nổi tiếng người Argentina nhận toàn bộ trách nhiệm và thừa nhận ông không thể khai thác hết tiềm năng của đội bóng.

HLV Marcelo Bielsa cùng đội tuyển Uruguay bị loại sốc ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trước đó một ngày, HLV Miroslav Koubek từ chức sau khi CH Czech kết thúc vòng bảng với chỉ 1 điểm. Liên đoàn Bóng đá CH Czech đã chấp nhận đơn từ nhiệm của ông theo thỏa thuận chung.

Ngày 28.6, HLV Hong Myung-bo của Hàn Quốc và HLV Steve Clarke của Scotland cũng đồng loạt rời ghế sau khi đội tuyển của họ không thể vượt qua vòng bảng. Hàn Quốc chỉ giành được 3 điểm ở bảng A, trong khi Scotland thắng 1 và thua 2 trận ở bảng C.

Trường hợp đặc biệt nhất thuộc về HLV Sabri Lamouchi của Tunisia. Ông bị sa thải chỉ một ngày sau trận thua đậm 1-5 trước Thụy Điển ở lượt mở màn World Cup. HLV Herve Renard được bổ nhiệm thay thế nhưng cũng không thể giúp Tunisia tránh khỏi việc bị loại sớm.

Như vậy, danh sách những HLV đã chia tay đội tuyển tại World Cup 2026 hiện gồm Sabri Lamouchi (Tunisia), Hong Myung-bo (Hàn Quốc), Steve Clarke (Scotland), Miroslav Koubek (CH Czech), Ronald Koeman (Hà Lan), Marcelo Bielsa (Uruguay) và mới nhất là Sebastián Beccacece (Ecuador).