Nhận định bóng đá Bỉ vs Senegal: Chơi đôi công, đội cửa dưới gây bất ngờ

Nhận định trước trận Bỉ vs Senegal

Sau khi chật vật lọt vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Senegal hiện đặt mục tiêu vượt qua Bỉ để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Tập thể của HLV Pape Thiaw luôn được đánh giá là rất nguy hiểm. Lúc này, đại diện châu Phi được cho là chẳng có lý do gì phải e sợ phiên bản hiện tại của đội tuyển Bỉ. "Quỷ đỏ" ở giải năm nay vẫn chưa đáp ứng sự kỳ vọng lớn, dù còn trong đội hình những gương mặt thuộc thế hệ vàng. Đại diện của châu Âu lúc này chơi khá chậm chạp và phụ thuộc nhiều vào những pha bứt tốc đột biến của Jeremy Doku.

Sự nhanh nhẹn, tốc độ trong lối chơi của Senegal có thể đóng vai trò then chốt quyết định thành bại khi đối đầu với Bỉ. Ngay cả Pháp, đội bóng đang chơi ấn tượng nhất giải đấu tính đến hiện tại, cũng phải chật vật suốt 45 phút trước khối đội hình lùi sâu chặt chẽ và có khả năng phản công chớp nhoáng của Senegal.

Kevin de Bruyne (trái) dù đã "luống tuổi", nhưng vẫn là niềm kỳ vọng trong mặt trận tấn công của đội tuyển Bỉ ẢNH: REUTERS

- Một đội tuyển Bỉ mờ nhạt: Bỉ trở thành đội bóng đầu tiên kể từ sau đội tuyển Mỹ năm 2010 đứng đầu bảng mà không thắng nổi 2 trận mở màn vòng bảng. Bỉ đã thắng đậm New Zealand 5-1 ở lượt trận cuối, nhưng những lỗ hổng của "quỷ đỏ" trong các trận gặp Ai Cập và Iran là dấu hiệu cho thấy họ sẽ dễ gục ngã trước những đối thủ sừng sỏ hơn. Senegal chắc chắn là "thuốc thử hạng nặng" nhất mà Bỉ phải đối mặt tại World Cup 2026 tính đến lúc này.

- Phong độ chói sáng của Ismaila Sarr: Sarr đang mang phong độ làm bàn ấn tượng từ Crystal Palace đến với World Cup 2026, trong màu áo Senegal. Ngôi sao của "đại bàng" đã in dấu giày vào 4 bàn thắng tại giải đấu năm nay, trong đó tự mình lập công 3 lần. Phối hợp ăn ý cùng Nicolas Jackson - một cầu thủ rất mạnh ở các pha chạy chỗ xẻ nách hàng thủ, Sarr có thể khiến hàng phòng ngự già nua của Bỉ chóng mặt.

Trận Bỉ vs Senegal diễn ra lúc 3 giờ ngày 2.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: REUTERS

- Xuất hiện nhiều bàn thắng: Có thể kỳ vọng vào kịch bản cả hai đội đều ghi bàn. Đã có tổng cộng 14 bàn thắng được ghi trong 3 trận vòng bảng của Senegal, còn với Bỉ là 8 bàn. Theo thống kê từ Opta, Bỉ cũng là đội tung ra nhiều pha dứt điểm nhất (73 cú sút) ở giai đoạn vòng bảng.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 1-2 Senegal

Đội hình ra sân dự kiến trận Bỉ vs Senegal

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Kuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; I. Gueye, P. Gueye, Camara; Sarr, Jackson, Mané.