Nhận định bóng đá Anh vs Congo (23 giờ hôm nay): Harry Kane tỏa sáng, 'Tam sư' thắng nhọc

Đội tuyển Anh chưa đáp ứng kỳ vọng

Sau khởi đầu bùng nổ trước Croatia bằng chiến thắng 4-2 ở lượt trận đầu tiên, "Tam sư" lại mang đến những màn trình diễn thiếu thuyết phục để khép lại vòng bảng. Thầy trò HLV Thomas Tuchel bị Ghana cầm hòa 0-0, trước khi chật vật giành chiến thắng 2-0 trước Panama. HLV Tuchel khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ tiếp tục tiến bộ khi vào sâu tại giải, nhưng Congo được đánh giá là có thể ngáng đường các "ông lớn".

Trước đó, đội tuyển Anh không chỉ nhận những lời cảnh báo từ Ghana và Panama ở vòng bảng, mà còn từ Paraguay ở giai đoạn bắt đầu vòng 32 đội. Congo chắc chắn đã được tiếp thêm động lực từ màn trình diễn của Paraguay trước đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới là Đức, ở trận đấu mà họ đã thắng trên chấm luân lưu.

Harry Kane được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp đội tuyển Anh vào vòng 16 đội ẢNH: REUTERS

"Tam sư" được đánh giá là dễ phát huy sức mạnh khi đối đầu trước các đối thủ sẵn sàng lộ ra khoảng trống trong phòng ngự. Tuy nhiên, Congo khó có thể mang lại cho thầy trò HLV Tuchel sự xa xỉ đó. Chính vì vậy, đội tuyển Anh cần một bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực tâm lý. Nếu làm được điều này, Harry Kane và các đồng đội sẽ dễ chơi hơn nhiều trước các cầu thủ Congo cần tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

- Các siêu sao lên tiếng: Đội tuyển Anh phần lớn thời gian thi đấu chưa thuyết phục so với kỳ vọng. Dù vậy, Thomas Tuchel vẫn có thể trông cậy vào hai trong số những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Sau khi "tam sư" phải vật lộn suốt 1 giờ đồng hồ trước Panama, Jude Bellingham và Harry Kane đã tỏa sáng đúng lúc để đảm bảo Anh đi tiếp với ngôi nhất bảng. Kane - người đã bỏ túi 3 bàn thắng, đang trong cuộc đua danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup thứ hai trong sự nghiệp. Bên cạnh 2 cái tên kể trên, "Tam sư" còn có những nhân tố định đoạt trận đấu, đủ sức phá vỡ phòng tuyến kiên cường của Congo.

Trận Anh vs Congo diễn ra lúc 23 giờ ngày 1.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Thành tích đối đầu của Anh trước các đại diện châu Phi: Tam Sư sở hữu thành tích đối đầu rất ấn tượng trước các đội bóng châu Phi tại World Cup. Anh đã thắng 5 trong số 9 lần chạm trán các đối thủ đến từ lục địa đen, đồng thời giữ sạch lưới 7 trận trong số đó. Tuy nhiên, trận hòa không bàn thắng với Ghana vừa qua là trận hòa 0-0 thứ tư của "tam sư" trước các đại diện châu Phi.

Dự đoán tỷ số: Anh 1-0 Congo

Congo đã chứng minh được sự linh hoạt về mặt chiến thuật và sự chắc chắn trong phòng ngự tại World Cup 2026 tính đến lúc này. Đại diện châu Phi chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trước cả Colombia và Bồ Đào Nha được đánh giá mạnh vượt trội nhờ hàng phòng ngự 5 người.

Do đó, một cơn mưa bàn thắng từ phía đội tuyển Anh là kịch bản khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, Kane và Bellingham chỉ cần một khoảnh khắc để thể hiện đẳng cấp và ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng cho "Tam sư".

Đội hình ra sân dự kiến trận Anh vs Congo

Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa.