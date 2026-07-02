Bồ Đào Nha - Croatia (6 giờ ngày 3.7, trực tiếp VTV): Vũ điệu cuối cùng

Ronaldo đấu Modric

Đều sinh năm 1985, Cristiano Ronaldo và Luka Modric đang bước vào những chương cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Từng có 6 mùa giải kề vai sát cánh trong màu áo CLB Real Madrid, họ đã cùng nhau đưa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trải qua giai đoạn vàng son với 4 chức vô địch UEFA Champions League. Trong đó, đỉnh cao là 3 lần liên tiếp nâng cao "chiếc cúp tai voi" từ mùa 2015 - 2016 đến 2017 - 2018. Giờ đây tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cả hai lão tướng vẫn giữ vai trò hạt nhân, là chỗ dựa tinh thần lẫn chuyên môn cho đội tuyển quốc gia.

Ảnh: FPT PLAY

Với cú đúp vào lưới Uzbekistan, Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, người đồng đội cũ Luka Modric vừa đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 201 cho đội tuyển Croatia bằng một đường kiến tạo quan trọng ở trận gặp Ghana, qua đó trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng kiến tạo tại một VCK World Cup tính đến lúc này. Khả năng cao đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng, thậm chí là giải đấu lớn cuối cùng của cả hai tượng đài. Do đó, cuộc đọ sức này càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi một huyền thoại sẽ tiếp tục hành trình chinh phục, còn người kia phải nói lời chia tay đầy tiếc nuối.

Cristiano Ronaldo và Luka Modric từng nhiều năm chinh chiến cùng nhau ở CLB Real Madrid ẢNH: AFP

Nảy lửa ở khu vực giữa sân

Màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Croatia nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi cuộc chiến nghẹt thở ở tuyến giữa. Không cần phải bàn cãi về đẳng cấp của hàng tiền vệ Bồ Đào Nha, nơi được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tuyến giữa mạnh nhất thế giới. Những ngôi sao như Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves đang ở độ chín của sự nghiệp, sở hữu nguồn năng lượng dồi dào cùng phẩm chất kỹ thuật thượng thừa. Dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng tính hiệu quả trong lối chơi của Bồ Đào Nha vẫn là dấu hỏi lớn sau những màn trình diễn chưa đáp ứng kỳ vọng khi hòa CHDC Congo và Colombia tại vòng bảng. Phía đối diện, hàng tiền vệ Croatia lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác với những gương mặt kỳ cựu như Luka Modric, Mateo Kovacic. Tuy nhiên, trong một trận đấu loại trực tiếp, kinh nghiệm trận mạc và sự già rơ của các lão tướng có thể phát huy tác dụng, giúp đoàn quân áo ca rô kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Trang Goal.com nhận định: "Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tập trung vào việc kéo giãn cự ly đội hình của Croatia theo chiều ngang sân. HLV Roberto Martinez có thể sẽ yêu cầu các cầu thủ khai thác triệt để khoảng trống ở hành lang cánh bằng cách tận dụng tốc độ cùng khả năng đi bóng của cầu thủ bám biên, trước khi nhồi bóng vào trung lộ cho các tiền đạo băng cắt dứt điểm". Đây cũng là lối chơi mà Ronaldo rất ưa thích. Khả năng chạy chỗ và dứt điểm một chạm của CR7 vẫn rất sắc bén, đã được thể hiện qua 2 lần xé lưới Uzbekistan. Trong một trận đấu mà Bồ Đào Nha được dự báo gặp nhiều khó khăn, Ronaldo với một khoảnh khắc ngôi sao được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà vượt qua vòng 32 đội trên đất Bắc Mỹ.

Tiền đạo Joao Felix chia sẻ: "Chúng tôi rất tự tin vào một chiến thắng và sẽ làm mọi cách để đi tiếp. Chúng tôi đã quá quen thuộc với lối chơi của Croatia. Hai đội đã đối đầu nhiều lần. Vì vậy, chúng tôi hiểu rõ điểm mạnh và yếu của họ. Bây giờ là lúc phân tích kỹ lại và khai thác điều đó".

Lịch sử đối đầu đứng về phía Bồ Đào Nha, khi đội bóng áo bã trầu đã giành 7 chiến thắng sau 10 cuộc đụng độ. Ở 5 lần gần nhất gặp nhau, Ronaldo và các đồng đội thắng 3, hòa 1 trước Croatia.