Thống kê gây sốc, tại sao Messi bỏ xa Ronaldo trong cuộc đua săn bàn World Cup 2026?

Messi được cả hệ thống "nâng cánh"

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn đang chứng minh anh là cầu thủ có thể định đoạt cả một kỳ World Cup. Sau vòng bảng, đội trưởng đội tuyển Argentina ghi 6 bàn thắng, cùng dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" với Kylian Mbappe. Hiệu suất trung bình 2 bàn mỗi trận giúp Messi trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Chiếc giày vàng - phần thưởng duy nhất anh còn thiếu trong bộ sưu tập cá nhân ở World Cup.

Nhưng theo The Athletic, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số bàn thắng.

Argentina đang sở hữu một hệ thống được thiết kế để phát huy tối đa những phẩm chất của Messi. HLV Lionel Scaloni không còn yêu cầu đội trưởng phải lùi sâu tổ chức lối chơi hay gánh vác mọi nhiệm vụ như nhiều năm trước. Thay vào đó, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister kiểm soát khu trung tuyến, còn Lautaro Martinez đóng vai trò trung phong thu hút hậu vệ, mở ra khoảng trống để Messi hoạt động tự do phía sau.

Bồ Đào Nha chạm trán Croatia, Ronaldo đứng trước lời nguyền lớn nhất World Cup

Đó cũng là lý do Argentina trở thành một trong ba đội toàn thắng vòng bảng và chỉ đứng sau đội tuyển Pháp về hiệu suất ghi bàn. Nhà đương kim vô địch không đơn thuần sở hữu Messi, mà còn xây dựng cả một tập thể để Messi có thể tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng ít được "tiếp đạn"

Nếu Messi được đặt vào môi trường lý tưởng, Cristiano Ronaldo lại rơi vào hoàn cảnh gần như đối lập.

Tiền đạo 41 tuổi mới ghi 2 bàn thắng, đều đến trong trận gặp Uzbekistan. Ở hai trận còn lại vòng bảng, Ronaldo gần như "đói bóng", ít có cơ hội dứt điểm và thường xuyên bị cô lập trên hàng công.

Ronaldo nhận nhiều chỉ trích vì cho rằng cả đội Bồ Đào Nha phải xây dựng lối chơi tập trung vào anh nhưng thống kê lại cho thấy khía cạnh khác ẢNH: REUTERS

Theo thống kê, Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 15 tại World Cup 2026 về số cơ hội ngon ăn tạo ra. Tệ hơn, họ đứng tận thứ 21 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), một con số gây bất ngờ nếu nhìn vào chất lượng đội hình của đại diện châu Âu.

Ở trận mở màn gặp CHDC Congo, Bồ Đào Nha không tạo nổi một cơ hội thực sự rõ ràng và chỉ đạt xG 0,62. Đến trận hòa Colombia, chỉ số này cũng chỉ nhích lên 0,72, phản ánh sự bế tắc trong cách triển khai tấn công.

Ngược lại, trận đấu Ronaldo lập cú đúp trước Uzbekistan cũng là trận Bồ Đào Nha tạo ra tới 7 cơ hội ngon ăn. Điều đó cho thấy khi được đồng đội cung cấp đủ bóng, CR7 vẫn đủ khả năng kết thúc như một trung phong đẳng cấp. Vấn đề là những trận đấu như vậy diễn ra quá ít.

Khác biệt nằm ở hàng tiền vệ

Theo The Athletic, vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup lần này không nằm ở Ronaldo mà ở cách vận hành tuyến giữa. Trên lý thuyết, HLV Roberto Martinez sở hữu một trong những hàng tiền vệ chất lượng nhất giải với Bruno Fernandes, Vitinha và Joao Neves. Tuy nhiên, bộ ba này vẫn chưa tạo được sự kết nối sau ba trận vòng bảng.

Đối thủ ở vòng 32 đội của đội tuyển Bồ Đào Nha là Croatia ẢNH: REUTERS

Trong sơ đồ 4-2-3-1, Ronaldo thường xuyên bị cô lập ở vị trí trung phong duy nhất. Anh hiếm khi nhận được những đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm, buộc phải lùi xuống tìm bóng hoặc chờ những tình huống cố định.

Trong khi đó, Argentina kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, duy trì khả năng luân chuyển bóng liên tục để Messi luôn xuất hiện ở những khu vực nguy hiểm nhất.

Sự khác biệt ấy phản ánh rõ một xu hướng của bóng đá hiện đại. Ngay cả những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử cũng không thể liên tục tạo nên khác biệt nếu phía sau họ không có một hệ thống đủ tốt để vận hành. Ở tuổi ngoài 40, Ronaldo không còn đủ tốc độ để tự tạo ra cơ hội như thời kỳ đỉnh cao, còn Messi cũng không còn phải chạy khắp sân để giải quyết mọi vấn đề. Điểm khác biệt là Argentina đã chấp nhận thay đổi để thích nghi với Messi, còn Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm được cách phát huy tối đa những gì Ronaldo còn sở hữu.

Messi cùng Mbappe đang dẫn đầu cuộc đua ghi bàn World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Điều trớ trêu là dù thi đấu trong điều kiện không thuận lợi, Ronaldo vẫn đang dẫn đầu Bồ Đào Nha về số bàn thắng, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) và số cú sút trúng đích tính trên mỗi 90 phút. Những con số đó cho thấy khả năng săn bàn của Ronaldo chưa biến mất. Điều anh thiếu không phải là bản năng ghi bàn, mà là số lần được đặt vào vị trí có thể ghi bàn.

Messi và đội tuyển Argentina có nhánh đấu khá dễ thở, đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa hai huyền thoại tại World Cup 2026. Messi đang được cả một tập thể tạo điều kiện để phát huy tối đa phẩm chất của mình, trong khi Ronaldo vẫn phải chờ Bồ Đào Nha giải được bài toán kết nối giữa hàng tiền vệ và trung phong.

Vòng knock-out sẽ là phép thử lớn nhất. Argentina được đánh giá cao trước Cabo Verde và Messi có cơ hội tiếp tục gia tăng khoảng cách trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Ngược lại, nếu Bồ Đào Nha không cải thiện khả năng tạo cơ hội trước Croatia, hành trình cuối cùng của Ronaldo tại World Cup rất có thể sẽ khép lại sớm.